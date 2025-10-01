ברקע הדיווחים על כך שחמאס מתכוון לסרב לתוכנית 21 הנקודות של טראמפ, שר הביטחון ישראל כץ, מפרסם לפני זמן קצר (רביעי) הודעה חשובה.

"צה"ל", אמר שר הביטחון, "משלים בשעות אלה את תפיסת ציר נצרים עד לחוף ימה של עזה ומבתר את עזה בין צפון לדרום".

לדברי השר: "בכך יהודק הכיתור סביב העיר עזה וכל היוצאים ממנה דרומה ייאלצו לעבור דרך נקזי הבידוק של צה"ל".

שר הביטחון הוסיף: "זאת הזדמנות אחרונה לתושבי עזה המעוניינים בכך לנוע דרומה ולהשאיר את מחבלי החמאס מבודדים בעיר עזה עצמה מול פעילות צה"ל שנמשכת במלוא העוצמה".

לסיום אמר שר הביטחון כ"ץ: "מי שיישארו בעזה יהיו מחבלים ותומכי טרור. צה"ל נערך לכל האפשרויות ונחוש להמשיך בפעילותו - עד להשבת כל החטופים והתפרקות החמאס מנשקו, בדרך לסיום המלחמה".