מתכוננים לסירוב חמאס לעסקה?

שר הביטחון הודיע: משלימים את תפיסת ציר נצרים ומהדקים את הכיתור סביב עזה

מעמיקים את כיבוש עזה, על פי הודעת שר הביטחון ישראל כ"ץ: "כעת צה"ל משלים את תפיסת ציר נצרים ומהדקים את הכיתור סביב עזה בדרך להכרעת החמאס" (חדשות ביטחון)

בידוק אמריקאי במחסום נצרים של העזתים החוזרים לצפון הרצועה (צילום: Ali Hassan/Flash90)

ברקע הדיווחים על כך שחמאס מתכוון לסרב לתוכנית 21 הנקודות של טראמפ, שר הביטחון ישראל כץ, מפרסם לפני זמן קצר (רביעי) הודעה חשובה.

"צה"ל", אמר שר הביטחון, "משלים בשעות אלה את תפיסת ציר נצרים עד לחוף ימה של ומבתר את בין צפון לדרום".

לדברי השר: "בכך יהודק הכיתור סביב העיר עזה וכל היוצאים ממנה דרומה ייאלצו לעבור דרך נקזי הבידוק של צה"ל".

שר הביטחון הוסיף: "זאת הזדמנות אחרונה לתושבי עזה המעוניינים בכך לנוע דרומה ולהשאיר את מחבלי החמאס מבודדים בעיר עזה עצמה מול פעילות צה"ל שנמשכת במלוא העוצמה".

לסיום אמר שר הביטחון כ"ץ: "מי שיישארו בעזה יהיו מחבלים ותומכי טרור. צה"ל נערך לכל האפשרויות ונחוש להמשיך בפעילותו - עד להשבת כל החטופים והתפרקות החמאס מנשקו, בדרך לסיום המלחמה".

