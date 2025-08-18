כץ: "חמאס מוכן לדון בעסקה, רק בגלל החשש לכיבוש העיר עזה" 

שר הביטחון ישראל כ"ץ השתתף היום (שני) בכנס סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל באוגדת עזה יחד עם ראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל זמיר, ובנוכחות פורום המטה הכללי וסגל הפיקוד הבכיר של צה"ל, והתייחס לעסקת החטופים שעל הפרק, ולתוכניות צה"ל לכיבוש העיר עזה.

שר הביטחון כץ אמר בפתח דבריו כי "ישנה חשיבות עצומה בהשגת יעדי המלחמה שהוגדרו כפי שהוגדרו ברצועת עזה. המיקוד בעיר נובע מהיותה מרכז כובד צבאי, שלטוני וסמלי. שם ההנהגה נמצאת ושם נותרו התשתיות המרכזיות של הזרוע הצבאית. גם החמאס מודע לכך שזו ליבת השלטון שלו כעת. הכרעת העיר עזה תביא להכנעת החמאס".

כץ הוסיף כי "בנקודת הזמן הזאת, לאור כל המצב כמו שהוא, משקלה של עזה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היה בתחילת המלחמה, והכרעתה בדרך הפעולה שתגובש היא הרבה יותר משמעותית. מי שיודע את זה, זה החמאס".

על הדיווחים להתקדמות בעסקה: "אנחנו רואים שהחמאס לראשונה, אחרי שבועות שהוא בכלל לא היה מוכן לדון על שום עסקה לשחרור חטופים, למרות שאפילו טורקיה כבר פנתה אליו וקטאר פנתה אליו, פתאום זה על השולחן. הסיבה היא ברורה: רק החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים ברצינות לכבוש את עזה מול האלטרנטיבה הזאת הם מוכנים לדון".

כץ הוסיף ואמר למפקדים: "המאמץ הצבאי שאתם, שצה"ל מוביל נועד להשיג את מטרות המלחמה באמצעות האמצעים המדיניים אותם מקדמים כיום מול ארה"ב ומול מדינות האזור, הדברים משולבים יחדיו, דבר מזין דבר. ההחלטה היא לא רק ביטחונית, היא גם מדינית על מנת שכתוצאה מכל המהלכים הביטחוניים יהיה מנוף אדיר של לחץ, שאנחנו מקווים שבראשות ארה"ב, בתיקוף ארה"ב על מנת ללחוץ".

כשהוא מסיים: "לכן, ההיערכות כרגע להכרעת החמאס היא דרך נכונה להשלים את המשימות ואת יעדי המלחמה והיא גם מסייעת במנוף הגדול לאפשרות של יצירת לחץ על החמאס, לחץ אמריקאי עולמי כללי לסיים את זה בתנאים של כניעת החמאס שאותם הציב ראש הממשלה, חמשת התנאים. כולל שחרור כל החטופים. אנחנו בעד סיום המלחמה בתנאים האלה, והדרך היחידה שאולי זה יקרה או יתקדם זו העוצמה שהפעלתם, העוצמה שאתם מכינים, מתכננים וכולנו ביחד נתקף והעוצמה הזאת יכולה להביא גם לתוצאה הזאת".