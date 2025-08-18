כנס למידה מבצעית בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התקיים היום (שני) בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל. הכנס התקיים באוגדת עזה והתמקד בסיכום ראשוני ותובנות ממבצע "עם כלביא" ומבצע "מרכבות גדעון". בנוסף, הכנס עסק בהיערכות להמשך המלחמה.

במהלך הכנס, הוצגו סקירות מבצעיות על ידי המפקדים המובילים מכלל הפיקודים, הזרועות והאגפים. בנוסף, הוצגה תמונת המצב המבצעית והמודיעינית בכלל הזירות ותכנית צה״ל להמשך.

בכנס השתתפו ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר הביטחון, ישראל כ״ץ ובסיכום הכנס, הרמטכ"ל תדרך את המפקדים ונתן דגשים לקראת המשך המערכה, בדגש על העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה.

במהלך דבריו, אמר הרמטכ"ל: "אנחנו בעיצומה של מערכה רב-זירתית, מתמשכת וחסרת תקדים. אנחנו מצויים בנקודת מפנה במלחמה, לקראת יציאה לשלב הבא במבצע 'מרכבות גדעון', שבמרכזו העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה.

"מטרת הכנס היא ללמוד ולקיים שיח כדי לחזק את השפה המשותפת ולהפיק לקחים להמשך המערכה. מבצע 'עם כלביא' היה מבצע היסטורי, שהוכיח שאפשר לבצע גם את הבלתי ייאמן. מבצע 'מרכבות גדעון' הוא מבצע בעל הישגים רבים, שעיצב את המציאות ברצועה, הכריע את החמאס במקומות בהם פעלנו, בנה את התשתית למהלכים הבאים וחיזק את הביטחון ליישובי הדרום".

לדבריו: "אנחנו מתכוננים ומאשרים תכניות. עליכם לדרוך את כלל המסגרות להמשך ההתפתחויות המבצעיות. נפעל בעוצמה ובמקצועיות, כפי שעשינו עד כה. נמשיך לפעול ולייצר את התנאים לשחרור חטופינו - ניקח כל החלטה באחריות ובכובד ראש".