חוסל מפקד פלוגת נוח'בה שניסה לפשוט על מוצב צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר חיסלו לפני כשבוע, ב-13 באוגוסט 2025, את המחבל מחמד נאיף אבו שאמלה, ששימש כמפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בדרום חאן יונס.

המחבל, כך לפי צה"ל והשב"כ, פשט לשטח הארץ ולקח חלק בניסיון הפשיטה למוצב מארס בטבח הרצחני בשמחת תורה. במהלך המלחמה, המחבל קידם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל כחלק מתפקידו בארגון הטרור חמאס. "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר", כך נמסר. המנהיג הליטאי לבחור ששוחרר: "כולנו מאחוריך, מקווים שנוכל להיפטר מזה" חנני ברייטקופף | 19.08.25 אמש דווח על חיסולו של המחבל ג׳האד כמאל סאלם נג׳אר מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתו של ירדן ביבס.