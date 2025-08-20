כיכר השבת
החיסולים ממשיכים

חוסל מפקד פלוגת נוח'בה שניסה לפשוט על מוצב צה"ל

צה"ל ממשיך לחסל מחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר: חוסל מפקד פלוגת נוח'בה בארגון הטרור חמאס אשר ניסה לפשוט למוצב מארס (צבא)

כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר חיסלו לפני כשבוע, ב-13 באוגוסט 2025, את המחבל מחמד נאיף אבו שאמלה, ששימש כמפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של , בדרום חאן יונס.

המחבל, כך לפי והשב"כ, פשט לשטח הארץ ולקח חלק בניסיון הפשיטה למוצב מארס בטבח הרצחני בשמחת תורה.

במהלך המלחמה, המחבל קידם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל כחלק מתפקידו בארגון הטרור חמאס.

"צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר", כך נמסר.

אמש דווח על חיסולו של המחבל ג׳האד כמאל סאלם נג׳אר מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתו של ירדן ביבס.

