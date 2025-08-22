שר הביטחון ישראל כץ מעדכן הבוקר (שישי) כי הדרג המדיני אישר את התוכנית של צה"ל להרחבת הלחימה בארגון הטרור חמאס - עד שהם יסכימו להחזיר את כל החטופים ולהתפרק מנשקם.

בהודעה שפרסם, נכתב: "אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון".

"בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם".

עוד הוסיף, כי "אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק כפי שהבטחתי - כך יהיה".

ניר דבורי דיווח מוקדם יותר בחדשות 12 כי אמש (חמישי) התקיים בפיקוד הדרום דיון רגיש ודרמטי בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ממלא מקום ראש השב"כ ובכירי צה"ל. במוקד הדיון – התוכנית הרחבה לכיבוש העיר עזה, שמטרתה להפעיל לחץ מרבי על חמאס ולהביא להתקדמות במגעים לשחרור החטופים.

הדיון נערך על רקע ניסיונות התיווך שמובילות מצרים וקטאר, במטרה לגשר על הפערים שנותרו במו"מ. לפי הדיווחים, חמאס השיב בחיוב עקרוני להצעת המתווכות אך הוסיף תנאים ותתי-סעיפים נוספים, שישראל מסרבת לקבל בשלב זה. גורמים המעורים במגעים מעריכים כי נדרשים פתרונות יצירתיים כדי למנוע הידרדרות מחודשת בלחימה ומימוש התוכנית הצבאית.

במקביל להתנהלות המדינית, בשטח עצמו כבר מגביר צה"ל את נוכחותו ופועל בשכונות הסובבות את העיר עזה. בנוסף החלה הנעת אוכלוסייה אזרחית מהאזור, צעד שמטרתו להכין את הקרקע לאפשרות של כניסה רחבה אל תוך העיר במקרה שהדרג המדיני יורה על כך.

הערכת גורמי הביטחון היא כי ברגע שהתוכנית תאושר סופית בדיון המדיני-ביטחוני, צה"ל יעלה הילוך ויגביר עוד יותר את הלחץ הצבאי על חמאס.