"היוו הפרה של ההבנות"

בשעות הבוקר: כך חוסל מחבל 'כוח רדואן' של חיזבאללה | צפו

כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל מחבל שפעל במרחב דיר סיריאן שבדרום לבנון | צה"ל: "פעולותיו היוו הפרה של ההבנות" | צפו (צבא)

רגע חיסול המחבל (צילום: דובר צה"ל )

חופש הפעולה נמשך: כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל מוקדם יותר היום (חמישי), בהכוונת אוגדה 91 מחבל ב'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה שפעל במרחב דיר סיריאן שבדרום .

על פי הודעת דובר : "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

בנוסף נאמר כי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

מוקדם יותר היום, במשרד ראש הממשלה הודיעו היום כי סאלח אבו-חסיין, אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך כשנה הושב היום - בצהריים לשטח ישראל.

על פי ההודעה: לאחר מו״מ שהתקיים במהלך החודשים האחרונים בסיוע הצלב האדום, הועבר האזרח במעבר ראש הנקרה מידי הרשויות בלבנון לידי מתאם השו״נ תא״ל (מיל׳) גל הירש.

בנוסף נאמר כי "לאחר תשאול ובדיקה רפואית ראשונית, הועבר האזרח על ידי צה״ל לבדיקות מקיפות בבית החולים לאחריהן יפגוש את משפחתו".

