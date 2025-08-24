הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים ביקור היום (ראשון) בחיל הים יחד עם מפקד חיל הים, אלוף דוד סער סלמה, מפקד בסיס ההדרכה של חיל הים, אלוף-משנה ס' ומפקדים בקורס פיקוד ימי מתקדם.

לאחר מכן, ביקר בבסיס חיפה עם מפקד בסיס חיפה, תת-אלוף אליעזר סוחוליצקי, ראש מספן ים, תת-אלוף אמיר גוטמן, מפקדי השייטות המבצעיות ומפקדים נוספים.

לפי הודעת צה"ל, במהלך הביקור, הרמטכ״ל דן באתגרי הפיקוד בזירה הימית, הביע את הערכתו למפקדים וללוחמים הדגיש את אחריות המפקדים בלחימה ושיבח את הישגי חיל הים במלחמת ‘חרבות ברזל’. בנוסף, הוצג בביקור תהליך הפקת הלקחים ממלחמת ״חרבות ברזל״ תצוגת אמצעי הלחימה ויכולות שייטת הצוללות.

בדבריו התייחס הרמטכ"ל ברמיזה גם לתקיפה הישראלית בתימן ואמר כי ״אנחנו נמצאים במלחמה רב זירתית - בים, באוויר וביבשה - ובפתיחתו של השלב השני של מבצע 'מרכבות גדעון'. במקביל, אנחנו פועלים גם אלפי קילומטרים מעבר לגבולותינו. קיימים איומים מכל זירה ובכל מימד, ועלינו לפעול כל העת כדי להחלישם ולסכלם".

ראש הממשלה מסר הצהרה בבור הקריה בזמן התקיפות בתימן - כך זה נראה דניאל הרץ | 20:03

לדבריו זמיר, "עמדנו בשלושת יעדי המבצע ובכלל כך פגענו עמוקות בחמאס, הרחקנו איומים מהגבול ומהיישובים וכתוצאה מהלחץ הצבאי יצרנו את התנאים לשחרור החטופים".

הרמטכ"ל התייחס גם לתוכניות של צה"ל לפתוח במערכה גדולה על העיר עזה ואמר כי "צה״ל ממשיך להכין עצמו להרחבת הפעולה במיקוד בעיר עזה ועל חיל הים להיות ערוך בהגנה ולסיוע בהתקפה לכוחות היבשה. המערכה נמשכת ונמשיך לפעול עד להשגת כל יעדי המלחמה, חיזוק הביטחון ולניצחון."

לפי הרמטכ"ל, "זרוע הים התחזקה במהלך המלחמה באופן משמעותי, והיא ממלאת שורת תפקידים קריטיים: הגנה על גבולותיה הימיים של מדינת ישראל ושמירה על נכסיה האסטרטגיים. שיתוף הפעולה ההדוק בין זרוע הים לכוחות היבשה, באמצעות הפעלת אש עוצמתית ומדויקת מהווה מכפיל כוח משמעותי בלחימה. נמשיך לחזק את יכולתה כזרוע ארוכת טווח לפעולות בעומק האסטרטגי".

הרמטכ"ל זמיר פנה לפקודיו והודה להם על פעילותם: "במהלך המלחמה ביצעתם מבצעים חשאיים והכרחיים לביטחון המדינה ברחבי המזרח התיכון. התחבולה והעוצמה שהפגנתם הפתיעו את האויב וגרמו לו לפגיעות קשות ביכולותיו.

לוחמות ולוחמי חיל הים - אתם חוד החנית של צה"ל בזירה הימית. אני מעודד אתכם להמשיך לחקור, ללמוד, ולגלות חשיבה ביקורתית. פעילותכם ייחודית, ואתם מביאים עימכם יכולות שאין לאף אחד אחר. אני מעריך אתכם מאוד, המשיכו לבצע את משימותיכם על הצד הטוב ביותר".