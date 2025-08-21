כחלק מהיערכות צה״ל להנעת אוכלוסייה מהעיר עזה דרומה לשם הגנתה, קציני מנהלת התיאום והקישור לעזה במתפ״ש ביצעו שלשום (שלישי), שיחות התראה ראשוניות לגורמי הרפואה והארגונים הבינלאומיים בצפון רצועת עזה "על מנת להיערך לתנועת האוכלוסייה לדרום רצועת עזה"

הקצינים הדגישו לגורמי הרפואה כי מבוצעת התאמה של תשתיות בתי החולים בדרום הרצועה לטובת קליטת החולים והפצועים, לצד הכנסה מוגברת של ציוד רפואי נדרש בהתאם לבקשות ארגוני הסיוע הבינלאומיים.

קצין מנהלת התיאום והקישור לעזה אמר לגורם בכיר במערכת הבריאות: "אני מדבר איתך על האפשרות לכניסת הצבא לעיר עזה - יהיה פינוי מלא מעזה לדרום הרצועה".

כשהוא מוסיף: "הדבר הזה דורש מכם להכין תכנית להעברת הציוד הרפואי מצפון לדרום, על מנת שתוכלו לספק מענה לכל החולים בדרום הרצועה ולהכין את בתי החולים לקליטת החולים שיגיעו מצפון - חשוב לנו שתקבלו זאת ממקור רשמי". בסיום נאמר" "אנו הולכים לספק לכם מקום שתהיו בו, בין אם זה בית חולים שדה או כל בית חולים אחר".