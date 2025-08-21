כיכר השבת
"אני מדבר איתך על האפשרות לכניסת הצבא"

רגע לפני כיבוש עזה? זוהי שיחת ההתראה של צה"ל - לארגונים ברצועה 

מתכוננים לכיבוש העיר עזה: בצה״ל החלו לקיים שיחות תיאום עם הארגונים הבינלאומיים וגורמי רפואה ברצועה | ""אני מדבר איתך על האפשרות לכניסת הצבא לעיר עזה - יהיה פינוי מלא מעזה לדרום הרצועה" (צבא)

שיחה ההתראה של צה"ל לארגונים בעזה (קרדיט: דובר צה"ל)

כחלק מהיערכות צה״ל להנעת אוכלוסייה מהעיר עזה דרומה לשם הגנתה, קציני מנהלת התיאום והקישור לעזה במתפ״ש ביצעו שלשום (שלישי), שיחות התראה ראשוניות לגורמי הרפואה והארגונים הבינלאומיים בצפון רצועת עזה "על מנת להיערך לתנועת האוכלוסייה לדרום רצועת עזה"

הקצינים הדגישו לגורמי הרפואה כי מבוצעת התאמה של תשתיות בתי החולים בדרום הרצועה לטובת קליטת החולים והפצועים, לצד הכנסה מוגברת של ציוד רפואי נדרש בהתאם לבקשות ארגוני הסיוע הבינלאומיים.

קצין מנהלת התיאום והקישור לעזה אמר לגורם בכיר במערכת הבריאות: "אני מדבר איתך על האפשרות לכניסת הצבא לעיר עזה - יהיה פינוי מלא מעזה לדרום הרצועה".

כשהוא מוסיף: "הדבר הזה דורש מכם להכין תכנית להעברת הציוד הרפואי מצפון לדרום, על מנת שתוכלו לספק מענה לכל החולים בדרום הרצועה ולהכין את בתי החולים לקליטת החולים שיגיעו מצפון - חשוב לנו שתקבלו זאת ממקור רשמי". בסיום נאמר" "אנו הולכים לספק לכם מקום שתהיו בו, בין אם זה בית חולים שדה או כל בית חולים אחר".

פעילות כוחות צה"ל בדרום הרצועה (צילום: דובר צה"ל)

מוקדם יותר הודיעו ב כי בהתאם להנחיית הדרג המדיני ובמסגרת שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות ירדן, איחוד האמירויות, גרמניה, הולנד, צרפת, סינגפור ואינדונזיה, צה״ל באמצעות המתפ״ש ממשיך גם היום (חמישי) בסדרת פעולות לשיפור המענה ההומניטרי ברצועת עזה.

על פי ההודעה: "בשעות האחרונות הוצנחו 155 חבילות סיוע שכללו מזון לתושבי רצועת עזה על ידי שבע מדינות שונות".

בנוסף נאמר כי "צה״ל ימשיך לפעול לשיפור המענה ההומניטרי ברצועת עזה, בשיתוף הקהילה הבין-לאומית, תוך שלילת הטענות הכוזבות של הרעבה מכוונת בעזה".

כולם צריכים לצאת ולהפגין נגד הגיוס: חרדים דתיים וחילוניים. זה לא טוב לאף אחד. זה פגוע בנפש, בנשמה, בחיים, בתעסוקה בזוגיות ובמשפחה. יש לפרק את הצבא במהירות האפשרית ולהפסיק עם חוק הגיוס או לא חוק גיוס. לבטל את החובה להתגייס ואם מישהו רוצה - שיתגייס. אף אחד לא רוצה - אין בזה צורך. רק רע זה עושה וגורם ל
יונתן
1
היידה!
אריק

