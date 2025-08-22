כיכר השבת
צפו בתיעוד

באור יום, בלב רמאללה: הגדעונים עצרו שני מחבלים בדרכם לבצע פיגוע

שני פעילי טרור נעצרו בלב רמאללה במבצע משולב של המשטרה, צה"ל והשב"כ, לאחר מידע מודיעיני שהתריע על כוונתם לבצע פיגוע; אחד מהם נשא אקדח אך נלכד לפני שהספיק להשתמש בו (ביטחוני)

(צילום: דוברות המשטרה)

בהודעה משותפת שפרסמו הבוקר (שישי) דוברות , דובר צה"ל ודוברות השב"כ, נמסר כי לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433 עצרו אתמול שני פעילי טרור בלב העיר רמאללה, בעת שנערכו לביצוע .

המעצר התרחש במסגרת פעילות ממוקדת בשיתוף חטיבת בנימין ובהכוונה מודיעינית של השב"כ. על פי ההודעה, המידע המודיעיני הצביע על כוונתם של השניים לבצע פיגוע בקרוב, זאת על רקע מעצרם של חברי חוליה נוספים בשבוע שעבר.

במהלך המעצר נלכד אחד החשודים כשהוא מצויד באקדח – מבלי שהספיק לעשות בו שימוש. שני החשודים הועברו לחקירת שב"כ, במטרה לברר את תוכניותיהם המדויקות ולחשוף את מעגלי הסיוע שסייעו להם.

(צילום: דוברות המשטרה)

"משטרת ישראל, צה"ל ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול בנחישות, בדיוק ובשיתוף פעולה הדוק לסיכול תשתיות טרור ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל", נמסר בהודעתם המשותפת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר