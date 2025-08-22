בהודעה משותפת שפרסמו הבוקר (שישי) דוברות משטרת ישראל, דובר צה"ל ודוברות השב"כ, נמסר כי לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433 עצרו אתמול שני פעילי טרור בלב העיר רמאללה, בעת שנערכו לביצוע פיגוע.

המעצר התרחש במסגרת פעילות ממוקדת בשיתוף חטיבת בנימין ובהכוונה מודיעינית של השב"כ. על פי ההודעה, המידע המודיעיני הצביע על כוונתם של השניים לבצע פיגוע בקרוב, זאת על רקע מעצרם של חברי חוליה נוספים בשבוע שעבר.

במהלך המעצר נלכד אחד החשודים כשהוא מצויד באקדח – מבלי שהספיק לעשות בו שימוש. שני החשודים הועברו לחקירת שב"כ, במטרה לברר את תוכניותיהם המדויקות ולחשוף את מעגלי הסיוע שסייעו להם.