הטיל ששיגר ארגון הטרור החות'י מתימן, לעבר ישראל, בליל השבת האחרונה - היה לראשונה עם ראש קרב מתפצל. כך הערכה היום (ראשון) בצה"ל בתום תחקיר ראשוני של חיל האוויר.

עוד טוענים בצה"ל כי העובדה שהטיל פגע בבית במוזב גינתון ולא יורט איננה קשורה לסוג הטיל ששוגר. בצה"ל מבהירים כי מערכות ההגנה של ישראל יצליחו להתמודד גם עם טילים מסוג זה, כפי שהיה בעבר, ויצליחו ליירט גם אותם.

זו לא פעם ראשונה שבה משוגרים לעבר ישראל, לפי הערכות, טילים בעלי ראש קרב מתפצל - המאפשרים לטיל בעודו בשמיים להתפצל למספר חלקים וכך ליפול במספר מקומות. במהלך המלחמה עם איראן דווח גם כן כי היו טילים שכאלה. הפעם לראשונה מדובר בטיל מתימן.

הטיל מתימן נורה לעבר ישראל בליל השבת האחרונה. בשעה 20:59 בערב אזעקות הופעלו במרכז הארץ ותושבים דיווחו על הדי פיצוצים במרכז. במהלך האירוע בוצעו מספר נסיונות יירוט אך הטיל ככל הנראה התפרק באוויר ורסיס שלו פגע בבית בשפלה, בנס לא היו נפגעים.

ראש הממשלה מסר הצהרה בבור הקריה בזמן התקיפות בתימן - כך זה נראה דניאל הרץ | 20:03

נאסר א-דין עאמר, בכיר בארגון הטרור של החות'ים טען כי הטיל התפוצץ לכמה ראשי נפץ. חזאם אל-אסד, בכיר נוסף בחות'ים, צייץ: "לא נפסיק לתקוף עד שהתוקפנות תיפסק, המצור יוסר וננקום על ההרוגים".

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו במספר מרחבים בשטח המדינה בעקבות שיגור מתימן. מבדיקה ראשונית, עולה כי ככל הנראה הטיל התפרק באוויר. במהלך האירוע בוצעו מספר ניסיונות יירוט על ידי מערכות ההגנה האווירית. הופעלו התרעות על פי מדיניות. התקבלו דיווחים על נפילת רסיסים במרכז הארץ".