התקיפות בבירת תימן ( צילום: לפי סעיף 27א )

ישראל לא שותקת לטרוריסטים מתימן: כמעט יומיים אחרי שיגור הטיל בליל שבת לעבר מרכז הארץ - צה"ל פתח היום (ראשון) בשעת צהרים בגל תקיפות בצנעא בירת תימן.

תיעודים מאזורי התקיפות מראים פיצוצים אדירים לצד פטריות עשן ענקיות. לפי דיווחים מספר מטרות הותקפו בעיר, ביניהן מתחם לאחסון דלקים ותחנות כוח - במתחם ארמון הנשיאות. דובר צה"ל מסר: "מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא. בין התשתיות שהותקפו: מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילותו הצבאית של שלטון הטרור החות'י. "התקיפות בוצעו נוכח תקיפות חוזרת של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגור טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה. ארמון הנשיאות במרחב צנעא נמצא במתחם הצבאי ממנו מנוהלות הפעולות הצבאיות של כוחות שלטון הטרור החות'י. כמו כן, הותקפו תחנות הכוח היזאז ואסאר, אשר שימשו את השלטון כתשתית אספקת חשמל משמעותית עבור פעילותו הצבאית".

נתניהו, כ"ץ וזמיר בעת התקיפה ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

עוד הוסיפו: "תקיפת תחנות הכוח פוגעת בייצור ואספקת החשמל למטרות צבאיות, השימוש בתחנות אלו מהווה דוגמה נוספת לשימוש הצבאי שעושה שלטון הטרור החות'י בתשתיות אזרחיות. שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינות מעבר וסחר במרחב השיט העולמי. צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש".

התקיפה החלה זמן קצר לאחר פרסום התחקיר הראשוני של חיל האוויר, על הטיל שנורה לעבר ישראל בליל שבת האחרונה. מהתחקיר עולה כי הטיל ששיגר ארגון הטרור החות'י מתימן היה לראשונה עם ראש קרב מתפצל.

עוד טוענים בצה"ל כי העובדה שהטיל פגע בבית במוזב גינתון ולא יורט איננה קשורה לסוג הטיל ששוגר. בצה"ל מבהירים כי מערכות ההגנה של ישראל יצליחו להתמודד גם עם טילים מסוג זה, כפי שהיה בעבר, ויצליחו ליירט גם אותם.

זו לא פעם ראשונה שבה משוגרים לעבר ישראל, לפי הערכות, טילים בעלי ראש קרב מתפצל - המאפשרים לטיל בעודו בשמיים להתפצל למספר חלקים וכך ליפול במספר מקומות. במהלך המלחמה עם איראן דווח גם כן כי היו טילים שכאלה. הפעם לראשונה מדובר בטיל מתימן.

הטיל מתימן נורה לעבר ישראל בליל השבת האחרונה. בשעה 20:59 בערב אזעקות הופעלו במרכז הארץ ותושבים דיווחו על הדי פיצוצים במרכז. במהלך האירוע בוצעו מספר נסיונות יירוט אך הטיל ככל הנראה התפרק באוויר ורסיס שלו פגע בבית בשפלה, בנס לא היו נפגעים.