הרמטכ"ל נגד עיתון 'הארץ': "חציית קווים אדומים" - זו הסיבה

רב־אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, גינה הבוקר (ד') את הפרסום המסית נגד מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ואת האמירות הקיצוניות שנלוו למאמר.

הבוקר פורסם בעיתון "הארץ" מאמר מאת העיתונאי גדעון לוי, שכותרתו: "אוֹבֶּרקומנדנט אבי בְּלוּט, אלוף הדם, פושע מלחמה". הרמטכ"ל הבהיר כי מדובר בשימוש בדימויים מעוותים, חוצה קווים אדומים ומזיק למורל ולכבוד הקצין.

לדברי זמיר, "אלוף בלוט הוא קצין ערכי ומוסרי, הפועל במשך שנים רבות למען ביטחון מדינת ישראל, ובפרט ביהודה ושומרון. כל ניסיון לערער על פועלו הוא פסול בתכלית".

ההרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל ימשיך לפעול במסגרת החוק והערכים המוסריים, ושימוש במונחים קיצוניים להטלת דופי במפקדים בכירים הוא בלתי מתקבל על הדעת.

גורמים בצה"ל הביעו תמיכה במפקד פיקוד המרכז, וציינו כי המאמר פוגע במערכת הביטחון ובכבודם של מאות קצינים ולוחמים הפועלים בשטח במציאות מורכבת ומסוכנת