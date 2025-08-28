כיכר השבת
"מגנה את השיח"

הרמטכ"ל נגד עיתון 'הארץ': "חציית קווים אדומים" - זו הסיבה

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, תקף את העיתונאי גדעון לוי בעקבות מאמרו ב"הארץ" נגד מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט. "מדובר בקצין ערכי ומוסרי – הניסיונות לערער על פועלו חוצים קווים אדומים" (צבא)

2תגובות
הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: דובר צה"ל)

רב־אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, גינה הבוקר (ד') את הפרסום המסית נגד מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ואת האמירות הקיצוניות שנלוו למאמר.

הבוקר פורסם בעיתון "הארץ" מאמר מאת העיתונאי גדעון לוי, שכותרתו: "אוֹבֶּרקומנדנט אבי בְּלוּט, אלוף הדם, פושע מלחמה". הרמטכ"ל הבהיר כי מדובר בשימוש בדימויים מעוותים, חוצה קווים אדומים ומזיק למורל ולכבוד הקצין.

לדברי זמיר, "אלוף בלוט הוא קצין ערכי ומוסרי, הפועל במשך שנים רבות למען ביטחון מדינת ישראל, ובפרט ביהודה ושומרון. כל ניסיון לערער על פועלו הוא פסול בתכלית".

ההרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל ימשיך לפעול במסגרת החוק והערכים המוסריים, ושימוש במונחים קיצוניים להטלת דופי במפקדים בכירים הוא בלתי מתקבל על הדעת.

גורמים בצה"ל הביעו תמיכה במפקד פיקוד המרכז, וציינו כי המאמר פוגע במערכת הביטחון ובכבודם של מאות קצינים ולוחמים הפועלים בשטח במציאות מורכבת ומסוכנת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
במקום לגנות תפסיק את המנוי לצהל....
כן כן מגנה...
1
מכיוון שיש בביטויים שנכתבו , מאפינים נאציים , ומאפייני לשון הרע כמשמעה ,יש בכך להקים עילת תביעה משמעותית !! .
גאון גדול

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר