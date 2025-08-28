כיכר השבת
חדרי שהייה ואמצעי לחימה: צה"ל איתר מנהרה באורך קילומטר | תיעוד

כתישת תשתיות החמאס נמשכת כל העת, והערב מסר דובר צה"ל כי כוחות ההנדסה החטיבתיים בשיתוף לוחמי יהל״ם, איתרו מנהרה תת-קרקעית באורך של כקילומטר ובה חדרי שהייה ואמצעי לחימה ששימשו את מחבלי חמאס למטרות צבאיות | צפו בתיעוד מהמנהרה (צבא)

המנהרה שאותרה והושמדה (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל איתר מנהרה ששימשה את בשכונת זייתון שבדרום רצועת עזה. כך מסר דובר צה"ל, והוסיף כי במנהרה, שאורכה כקילומטר, היו חדרי שהייה ואמצעי לחימה ששימשו את המחבלים.

על פי הודעת דובר צה"ל, כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 בפיקוד אוגדה 99, פועלים כעת במרחב 'זייתון' שבדרום רצועת עזה.

במסגרת הפעילות, כוחות ההנדסה החטיבתיים בשיתוף לוחמי יהל״ם, איתרו מנהרה תת-קרקעית באורך של כקילומטר ובה חדרי שהייה ואמצעי לחימה ששימשו את מחבלי חמאס למטרות צבאיות.

השמדת המנהרה (צילום: דובר צה"ל)

בהודעה נכתב כי "בפעילויות נוספות, לוחמי החטיבה בשיתוף חיל האוויר השמידו תשתיות טרור, איתרו והחרימו אמצעי לחימה וחיסלו מספר מחבלים שהיוו איום על כוחותינו במרחב".

עוד נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול ברצועת עזה נגד ארגוני הטרור על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

