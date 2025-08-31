מסמך דרמטי קובע: צה"ל כשל בביצוע מטרות מבצע 'מרכבות גדעון'

"כישלון ברור": למרות דבריו של הרמטכ"ל זמיר שהצהיר לאחרונה כי מבצע "מרכבות גדעון" שמסתיים בימים אלו - עמד ביעדיו, במסמך צבאי פנימי נקבע כי צה"ל ומערכת הביטחון כשלו בכל הנוגע לניהול הלחימה ברצועת עזה, כך על פי הפרסום הערב (ראשון) של העיתונאי עמית סגל.

על פי הדיווח בחדשות 12, בתוכן המסמך הפנימי נאמר כי "ישראל עשתה כל טעות אפשרית כשהיא מנהלת מלחמה בניגוד לדוקטרינת המלחמה שלה". בנוסף נאמר כי ישראל העבירה לחמאס משאבים, נלחמה בצורה לא ממוקדת, שחקה את כוחותיה וסיימה את האשראי הבין-לאומי שהיה לה.

בהמשך המסמך, שהוכן בהפקת לקחים לקראת כניסת צה"ל לכיבוש העיר עזה, נאמר כי שיטת הלחימה של צה"ל לא התנהלה נכון, על מול הלחימה של ארגון הטרור חמאס. במסמך הודגש כי "לחמאס היה את כל התנאים לשרוד כדי לנצח – משאבים, ממד ושיטת לחימה מתאימה".

במסמך אף נאמר כי מטרות הלחימה המרכזיות אותם קבע הדרג המדיני לא הושגו, שני המטרות המרכזיות שלא הושגו הם הכרעת ארגון הטרור חמאס, והחזרת החטופים בעסקה / או בדרך אחרת.

שיטות הלחימה, נכתב, לא תאמו את תורת הלחימה והאופן שבו נלחם האויב - ובשורה התחתונה - ישראל עשתה כל טעות אפשרית, בניגוד לדוקטרינת המלחמה שלה.

יחד עם זאת, בשורת "ההישגים" נכתב: "השמדה מוחלטת של תשתיות חמאס במרחב הפרימטר ומעבר; פגיעה אנושה בחמאס - פעילים ותשתיות; פגיעה בהנהגת חמאס בדגש על סינוואר; החזרת גופות חטופים".

מדובר צה"ל נמסר כי "מדובר בתכנים אשר הופצו בחוסר סמכות וללא אישור הגורמים הרלוונטיים. הנושא מתוחקר".

עוד נכתב כי "צה״ל עמד ביעדים שהוצבו במסגרת מבצע מרכבות גדעון והביא להישגים רבים. בימים אלה צה״ל נמצא בשלב ב׳ למבצע וממשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה".