שלומיאליות, איטיות וחוסר הכרעה

מסמך דרמטי קובע: צה"ל כשל בביצוע מטרות מבצע 'מרכבות גדעון'

רגע לפני כיבוש העיר עזה, מסמך פנימי בצה"ל קובע כי מבצע 'מרכבות גדעון' אשר התנהל במהלך החודשים האחרונים ברצועת עזה - הינו "כישלון חמור" | על פי הנתונים שנכתבו, צה"ל לא הביא להשגת מטרות המלחמה בהם: החזרת החטופים, ופירוק שלטון חמאס | מדובר צה"ל נמסר כי "מדובר בתכנים אשר הופצו בחוסר סמכות וללא אישור הגורמים הרלוונטיים, הנושא מתוחקר" (צבא)

כוחות צה"ל ברצועת עזה. (צילום: דובר צה"ל)

"כישלון ברור": למרות דבריו של הרמטכ"ל זמיר שהצהיר לאחרונה כי מבצע "מרכבות גדעון" שמסתיים בימים אלו - עמד ביעדיו, במסמך צבאי פנימי נקבע כי ומערכת הביטחון כשלו בכל הנוגע לניהול הלחימה ב, כך על פי הפרסום הערב (ראשון) של העיתונאי עמית סגל.

על פי הדיווח בחדשות 12, בתוכן המסמך הפנימי נאמר כי "ישראל עשתה כל טעות אפשרית כשהיא מנהלת מלחמה בניגוד לדוקטרינת המלחמה שלה". בנוסף נאמר כי ישראל העבירה לחמאס משאבים, נלחמה בצורה לא ממוקדת, שחקה את כוחותיה וסיימה את האשראי הבין-לאומי שהיה לה.

בהמשך המסמך, שהוכן בהפקת לקחים לקראת כניסת צה"ל לכיבוש העיר עזה, נאמר כי שיטת הלחימה של צה"ל לא התנהלה נכון, על מול הלחימה של ארגון הטרור חמאס. במסמך הודגש כי "לחמאס היה את כל התנאים לשרוד כדי לנצח – משאבים, ממד ושיטת לחימה מתאימה".

במסמך אף נאמר כי מטרות הלחימה המרכזיות אותם קבע הדרג המדיני לא הושגו, שני המטרות המרכזיות שלא הושגו הם הכרעת ארגון הטרור חמאס, והחזרת החטופים בעסקה / או בדרך אחרת.

שיטות הלחימה, נכתב, לא תאמו את תורת הלחימה והאופן שבו נלחם האויב - ובשורה התחתונה - ישראל עשתה כל טעות אפשרית, בניגוד לדוקטרינת המלחמה שלה.

יחד עם זאת, בשורת "ההישגים" נכתב: "השמדה מוחלטת של תשתיות חמאס במרחב הפרימטר ומעבר; פגיעה אנושה בחמאס - פעילים ותשתיות; פגיעה בהנהגת חמאס בדגש על סינוואר; החזרת גופות חטופים".

מדובר צה"ל נמסר כי "מדובר בתכנים אשר הופצו בחוסר סמכות וללא אישור הגורמים הרלוונטיים. הנושא מתוחקר".

עוד נכתב כי "צה״ל עמד ביעדים שהוצבו במסגרת מבצע מרכבות גדעון והביא להישגים רבים. בימים אלה צה״ל נמצא בשלב ב׳ למבצע וממשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה".

10
האויבים בעזה הם זרועו הארוכה של עמלק. בכל בית שם טמון רעל ספרים של כפירה, דגלים של שנאה, כלי־זין בכל פינה. מצווה למחות את זכר עמלק, לא להשאיר פינה אחת שלא נהפכה לעפר, כדי שיתקדש שם שמים לעיני כל העולם.
נחמן דוד
9
זאהר ג'בארין נולד י"ח באלול, שוחרר ב־2011 וגורש לטורקיה, שם ממשיך לפעול במחשכים. אין לסלוח לו, אין לדון עמו רק להשמיד. ח'ליל אל-חיה, בן י"ג תשרי, חי בקטר. חובנו לנתק את ראשו מרגליו, ללא דיחוי. עלינו להתאחד ולפעול בעוז לחיסולם. כל רגע בו הם קיימים הוא נזק עצום לעם. חייבים לעקור את השורש במלואו
ישראל
8
כל ראש טרור שחי ונושם הוא פצצה מתקתקת. אין מקום להסס. הפעולה צריכה להיות מהירה, כואבת וסופית בלי שום סימן אזהרה.
יעקב משה
7
בגלל שרודפים אחרי בבת עינו של הקב"ה לומדי התורה
אין סיעתא דשמיא
נכון נכון נכון!!!!!!!¡!!!!
ישראל
אין סיעתא דשמיא כי חלק מלומדי התורה לא משרתים בצבא ולא מביאים את הזכויות שלהם לצבא.
לדעתי
6
החובה שלנו ברורה לא לעצור באמצע המלאכה. כל עוד נותר אויב נושם ומאיים, המטרה היא חיסול מוחלט של כל מוקד הרשע. שום עסקה, שום ריכוך, שום רחמים עד שיישאר רק שקט וביטחון מוחלט
שמואל ישראל
5
מי שרוצה יותר פרטים שיאזין לפודקסט שומר סף עם ארז וינר...
יונתן
4
לשרוף אותם חיים את כולם הדם שלי רותח כמו ב7 10 הנבלות האלו שרפו ילדים כפותים
שינדלר
3
תשמעו על אבו עוביידה? האיש הזה כל כך מסתורי, שהוא אוכל ושותה בלי שאף אחד מבין מה הוא עושה. אתה שואל: “אוכל?” – הכאפייה מסתירה. “שותה?” הכאפייה מסתירה. אני אומר לכם, האיש הזה כנראה מסוגל לאכול חומוס ולדבר על רקטות בו זמנית ושום אחד לא מבין אם זה ארוחה או נאום מלחמתי. הכי טוב? כשאתה חושב שהוא מסיים לא
שחר
2
מי אתם בדיוק שתבקרו... ?! שבו בשקט
שלום
1
לצערנו זה כ''כ פשוט שלא צריך להיות תא''ל בשביל להבין את זה. הקונספציא המנטליות נשארו אותו דבר, אין ערך הכרעה ונצחון, מספקים משאבים לאויב, עסקאות חלקיות, פשיטות חוזרות ונשנות וכו'
מד

