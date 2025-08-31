תקרית חריגה אירעה היום (ראשון) ברצועה כאשר מטוס של חיל האוויר הטיל פצצה באזור מרכז רצועת עזה, באזור שבו שהו כוחות, עקב תקלה שגרמה למטוס לסטות מהמסלול. מצה"ל נמסר כי "האירוע מוכר ותוחקר על ידי הגורמים הרלוונטיים והסתיים ללא נפגעים".

על פי הכתבים הצבאיים, מטוס חיל האוויר, שככל הנראה חווה תקלה בהגאים, הטיל חימוש שהתפוצץ סמוך למגנן של כוחות צה"ל ברצועה. באירוע לא היו נפגעים. מטוס הקרב שהיה בגיחה לתקיפה בעזה, הפיל את החימוש כחמישה קילומטרים מהיעד.

במהלך המלחמה דווחו על תקלות מבצעיות דומות, בהן מטוס קרב שהטיל בשוגג פצצה בתוך שטח ישראל סמוך ליישובים בעוטף והפעלת אש בשוגג סמוך לכוחות ויחידות.