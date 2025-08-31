כיכר השבת
בנס נמנע אסון

מטוס הטיל פצצה סמוך לכוחות שבמרכז הרצועה עקב תקלה, אין נפגעים

מטוס של חיל האוויר הטיל פצצה באזור מרכז רצועת עזה, באזור שבו שהו כוחות, עקב תקלה שגרמה למטוס לסטות מהמסלול | מצה"ל נמסר כי "האירוע מוכר ותוחקר על ידי הגורמים הרלוונטיים והסתיים ללא נפגעים" (צבא)

מטוסי הקרב של חיל האוויר (צילום: דובר צה"ל)

תקרית חריגה אירעה היום (ראשון) ברצועה כאשר מטוס של חיל האוויר הטיל פצצה באזור מרכז רצועת , באזור שבו שהו כוחות, עקב תקלה שגרמה למטוס לסטות מהמסלול. מצה"ל נמסר כי "האירוע מוכר ותוחקר על ידי הגורמים הרלוונטיים והסתיים ללא נפגעים".

על פי הכתבים הצבאיים, מטוס חיל האוויר, שככל הנראה חווה תקלה בהגאים, הטיל חימוש שהתפוצץ סמוך למגנן של כוחות צה"ל ברצועה. באירוע לא היו נפגעים. מטוס הקרב שהיה בגיחה לתקיפה בעזה, הפיל את החימוש כחמישה קילומטרים מהיעד.

במהלך המלחמה דווחו על תקלות מבצעיות דומות, בהן מטוס קרב שהטיל בשוגג פצצה בתוך שטח ישראל סמוך ליישובים בעוטף והפעלת אש בשוגג סמוך לכוחות ויחידות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר