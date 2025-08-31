כתישת הטרור נמשכת: זו הפעילות החריגה של צה"ל בלבנון

ממשיכים לפעול בלבנון: במסגרת פעילות לילית אמש (מוצאי שבת) של כוחות חטיבה 300, הושמד מבנה ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לפעילות צבאית, במרחב עייתא א-שאב שבדרום לבנון.

‏המבנה שהושמד שימש גם כביתו של מחבל מארגון הטרור חיזבאללה, מחמד חסין קאסם, שחוסל לפני כשבוע באותו הכפר, לאחר שזיהו בצה"ל כי בארגון הטרור חיזבאללה פועלים לאחרונה - בניסיון לשיקום תשתיות במרחב.

בהודעת צה"ל נאמר כי "פעילות מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה במבנה מהווה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון". בסיום נכתב כי "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

רק הבוקר צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, תשתיות צבאיות, בהן תשתיות תת-קרקעיות באתר של ארגון הטרור חיזבאללה.

לפי דובר צה"ל, בתשתיות שהותקפו "זוהתה פעילות צבאית במרחב רכס הבופור שבדרום לבנון. קיום האתר והפעילות בו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון". עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

מדובר באזור שהותקף פעמים רבות במהלך החודשים האחרונים, אך החיזבאללה מנסה לשקם את המקום.