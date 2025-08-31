כיכר השבת
צפו בתיעוד המלא

כתישת הטרור נמשכת: זו הפעילות החריגה של צה"ל בלבנון

כוחות צה"ל השמידו מבנה בעייתא א-שאב ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה, לצורך פעילות צבאית בדרום לבנון | צה"ל: "נמשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל" (צבא)

תיעוד של השמדת המבנה הצבאי (צילום: דובר צה"ל)

ממשיכים לפעול בלבנון: במסגרת פעילות לילית אמש (מוצאי שבת) של כוחות חטיבה 300, הושמד מבנה ששימש את ארגון הטרור לפעילות צבאית, במרחב עייתא א-שאב שבדרום לבנון.

‏המבנה שהושמד שימש גם כביתו של מחבל מארגון הטרור חיזבאללה, מחמד חסין קאסם, שחוסל לפני כשבוע באותו הכפר, לאחר שזיהו ב כי בארגון הטרור חיזבאללה פועלים לאחרונה - בניסיון לשיקום תשתיות במרחב.

בהודעת צה"ל נאמר כי "פעילות מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה במבנה מהווה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון". בסיום נכתב כי "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

רק הבוקר צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, תשתיות צבאיות, בהן תשתיות תת-קרקעיות באתר של ארגון הטרור חיזבאללה.

לפי דובר צה"ל, בתשתיות שהותקפו "זוהתה פעילות צבאית במרחב רכס הבופור שבדרום לבנון. קיום האתר והפעילות בו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון". עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

מדובר באזור שהותקף פעמים רבות במהלך החודשים האחרונים, אך החיזבאללה מנסה לשקם את המקום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר