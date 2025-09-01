אחרי הפוגרום: מחסומים הוצבו בסביבות ביתו של הרמטכ"ל

לאחר המחאה הפרוקטיבית בשבוע שעבר בסמוך לביתו של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, היום (שני) דווח כי האזור הסמוך לביתו של הרמטכ"ל במושב רמות השבים הוכרז כשטח צבאי סגור על ידי המשטרה הצבאית.

על פי הדיווח בחדשות i24NEWS, במקום הוצבו מחסומים בדרכי הגישה לבית, צעד שהפתיע את הפעילים המקיימים במקום משמרות מחאה שקטות.

כזכור, ביום חמישי האחרון קבוצת פעילי שמאל קיצוניים מתנועת "עומדים ביחד" וחיילי מילואים מארגון "חיילים למען החטופים" מחתה מול ביתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - ושפכה מולו צבע אדום במחאה על המבצע הקרב לכיבוש העיר עזה. בעקבות אותו אירוע נעצרו שמונה מפגינים.

גורמים רבים במערכת הפוליטית, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גינו את האירוע. "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים. צה"ל בהובלת הרמטכ״ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע", אמר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ גינה גם הוא את המעשה ואמר: "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה עם העבריינים את הדין ותעניש אותם במלוא החומרה".