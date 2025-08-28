כיכר השבת
חמישה עצורים

נתניהו: "מעשה נפשע, יש להוקיע" |כ"ץ: "נחצה קו אדום, להעניש העבריינים"

ראש הממשלה נתניהו גינה את "השחתת ביתו" של הרמטכ"ל אייל זמיר | מוקדם יותר מפגינים שפכו צבע אדום במחאה על המלחמה בעזה, חמישה נעצרו בידי המשטרה (בארץ)

10תגובות
המאה מול בית הרמטכ"ל (צילום: תנועת עומדים ביחד)

ראש הממשלה גינה הערב (חמישי) את מה שכינה כהשחתת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר. "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים", נמסר מנתניהו.

עוד נמסר: "צה״ל בהובלת הרמטכ״ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע".

זמן קצר לאחר מכן פרסם גם שר הביטחון ישראל כ"ץ הודעת גינוי חריפה: "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה עם העבריינים את הדין ותעניש אותם במלוא החומרה".

הגינוי מגיע לאחר שקבוצת פעילי שמאל קיצוניים מתנועת "עומדים ביחד" וחיילי מילואים מארגון "חיילים למען החטופים" הגיעה היום למחות מול ביתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - ושפכה מולו צבע אדום במחאה על המבצע הקרב לכיבוש העיר עזה. חמישה מהם נעצרו על ידי המשטרה.

נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק", נמסר מהמשטרה. "יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

ח"כ בני גנץ גינה את המעשה וכתב: "הרמטכ״ל מוביל את צה״ל במסירות ובאחריות - פגיעה בו ובמשפחתו היא פגיעה בלוחמי צה״ל כולם, בחיילים שלנו ובחוסן הלאומי. ריסוס ביתו בצבע אדום זו לא מחאה ולא ביקורת - זה פשוט טירוף. אני מגנה בתוקף את המעשה וקורא לרשויות אכיפת החוק לתפוס את האשמים ולהעמידם לדין".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה״ל, מפקדיו ולוחמיו".

מהארגון הקיצוני 'עומדים ביחד' נמסר כי הצבע הוא "סימן לנהרות הדם שיישפכו אם ישראל תצא לכיבוש עזה שוב, תסכן את החטופים ותהרוג חפים מפשע". עוד נכתב בהודעת התנועה: "כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים - וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. בשביל להחזיר את כולם הביתה - חייבים לצאת מעזה. מתי נגיד די?".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
זה השמאל. אין פלא ואין מה לצפות מהם. התרופה - להעבירם לחבריהם בעזה תמורת חטופים
שששש
9
בוא נראה מה תהיה תגובת הפרקליטות? ואיפה החטיבה היהודית? מעצרים מנהליים? וכולי וכולי
יחיאל
8
חברים של חמאס!
נפתלי
7
היועמשי"ת,קבעה שכל מעצר של אנשי המחאה,יעברו דרכה,וכשהיא מאפשרת את הכאוס,שריפת צמיגים,חסימת כבישין,איילון ופגיעה בחופש התנועה של אזרחי המדינה,מה הפלא,שתופעות כאלו הפכו לעניין שבשיגרה
שמי
6
הגיע הזמן שיענישו את המפגינים בצורה הכי חמורה שיש. עבריינים זה מה שהם
נתן
5
נו באמת? מה יעשו ? כמו שעשו לאלה שירו פצצת תאורה לביתו של ראש הממשלה.כל עוד שהג'ינג'י יושב ראש השלטון ללא איכות שרגא יושב שם לא יעזור כלום...
משיח
4
שמפגינים ניסו ליפגועה בביבי עף אחד לא צעק פשוט צביעות
שמעון
3
הארגון עומדים ביחד הוא שלוחה של הנוחבות ושל הנאצים
דוד
2
כבר חשבתי להדהד את הכתבה אבל ראיתי את ראש הפסקה האחרונה שלכם: "מהארגון הקיצוני 'עומדים ביחד'" - ההחלטה שלכם שהארגון הוא קיצוני היא מוזרה לאור העמדות הידועות של פלטפורמה זו.
ארנון הראל
1
היועצת המשפטית תשחרר אותם מהר אם זה היה ימני הוא כבר היה בשב"כ ללא עורך דין ללא משפט
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר