המאה מול בית הרמטכ"ל ( צילום: תנועת עומדים ביחד )

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה הערב (חמישי) את מה שכינה כהשחתת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר. "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים", נמסר מנתניהו.

עוד נמסר: "צה״ל בהובלת הרמטכ״ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע". זמן קצר לאחר מכן פרסם גם שר הביטחון ישראל כ"ץ הודעת גינוי חריפה: "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה עם העבריינים את הדין ותעניש אותם במלוא החומרה". הגינוי מגיע לאחר שקבוצת פעילי שמאל קיצוניים מתנועת "עומדים ביחד" וחיילי מילואים מארגון "חיילים למען החטופים" הגיעה היום למחות מול ביתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - ושפכה מולו צבע אדום במחאה על המבצע הקרב לכיבוש העיר עזה. חמישה מהם נעצרו על ידי המשטרה.

נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק", נמסר מהמשטרה. "יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

ח"כ בני גנץ גינה את המעשה וכתב: "הרמטכ״ל מוביל את צה״ל במסירות ובאחריות - פגיעה בו ובמשפחתו היא פגיעה בלוחמי צה״ל כולם, בחיילים שלנו ובחוסן הלאומי. ריסוס ביתו בצבע אדום זו לא מחאה ולא ביקורת - זה פשוט טירוף. אני מגנה בתוקף את המעשה וקורא לרשויות אכיפת החוק לתפוס את האשמים ולהעמידם לדין".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה״ל, מפקדיו ולוחמיו".

מהארגון הקיצוני 'עומדים ביחד' נמסר כי הצבע הוא "סימן לנהרות הדם שיישפכו אם ישראל תצא לכיבוש עזה שוב, תסכן את החטופים ותהרוג חפים מפשע". עוד נכתב בהודעת התנועה: "כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים - וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. בשביל להחזיר את כולם הביתה - חייבים לצאת מעזה. מתי נגיד די?".