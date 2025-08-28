קבוצת פעילי שמאל קיצוניים מתנועת "עומדים ביחד" וחיילי מילואים מארגון "חיילים למען החטופים" הגיעה היום (חמישי) למחות מול ביתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - ושפכה מולו צבע אדום במחאה על המבצע הקרב לכיבוש העיר עזה. חמישה מהם נעצרו על ידי המשטרה.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק", נמסר מהמשטרה. "יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

ח"כ בני גנץ גינה את המעשה וכתב: "הרמטכ״ל מוביל את צה״ל במסירות ובאחריות - פגיעה בו ובמשפחתו היא פגיעה בלוחמי צה״ל כולם, בחיילים שלנו ובחוסן הלאומי. ריסוס ביתו בצבע אדום זו לא מחאה ולא ביקורת - זה פשוט טירוף.

אני מגנה בתוקף את המעשה וקורא לרשויות אכיפת החוק לתפוס את האשמים ולהעמידם לדין".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה״ל, מפקדיו ולוחמיו".