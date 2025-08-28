כיכר השבת
חמישה נעצרו

פעילי שמאל קיצוני שפכו צבע אדום על ביתו של הרמטכ"ל וריססו גרפיטי על כביש

קבוצת פעילי שמאל קיצוניים הגיעה היום למחות מול ביתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - ושפכה מולו צבע אדום במחאה על המבצע הקרב לכיבוש העיר עזה, וריססה גרפיטי על הכביש | חמישה נעצרו על ידי המשטרה | במערכת הפוליטית מגנים (בארץ)

המאה מול בית הרמטכ"ל (צילום: תנועת עומדים ביחד)

קבוצת פעילי שמאל קיצוניים מתנועת "עומדים ביחד" וחיילי מילואים מארגון "חיילים למען החטופים" הגיעה היום (חמישי) למחות מול ביתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - ושפכה מולו צבע אדום במחאה על המבצע הקרב לכיבוש העיר עזה. חמישה מהם נעצרו על ידי המשטרה.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק", נמסר מהמשטרה. "יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

ח"כ בני גנץ גינה את המעשה וכתב: "הרמטכ״ל מוביל את צה״ל במסירות ובאחריות - פגיעה בו ובמשפחתו היא פגיעה בלוחמי צה״ל כולם, בחיילים שלנו ובחוסן הלאומי. ריסוס ביתו בצבע אדום זו לא מחאה ולא ביקורת - זה פשוט טירוף.

אני מגנה בתוקף את המעשה וקורא לרשויות אכיפת החוק לתפוס את האשמים ולהעמידם לדין".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה״ל, מפקדיו ולוחמיו".

המאה מול בית הרמטכ"ל (צילום: תנועת עומדים ביחד)
המאה מול בית הרמטכ"ל (צילום: תנועת עומדים ביחד)

מהארגון הקיצוני 'עומדים ביחד' נמסר כי הצבע הוא "סימן לנהרות הדם שיישפכו אם ישראל תצא לכיבוש עזה שוב, תסכן את החטופים ותהרוג חפים מפשע".

עוד נכתב בהודעת התנועה: "כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים - וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. בשביל להחזיר את כולם הביתה - חייבים לצאת מעזה. מתי נגיד די?".

ברברים עם אישור לעשות מה בא להם. איפה המכתזיות עם הבואש? רק על השחורים??
בושה!
3
לעלות אותם על משאית ולשלוח ישר לעזה
אבי ברקו
2
איפה השב"כ שהיה אמור לעלות על זה ולעצור אותם לפני?? יכול להיות שהוא חלק מזה??? לפחות נקווה שיכניסו אותם לכלא להרבהההה זמן,הם הרבה יותר גרועים מהמתיישבים שיושבים בכלא על כלום
בשט
1
אפסים זה הרבה בשבילם הייתי משליח אותם לעזה
שרון

