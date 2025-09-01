ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר כליפא ביקר היום (שני) בלשכת הגיוס ״תל השומר״ בגיוס בני המגזר החרדי למסלולי הלחימה החרדים בצה״ל.

בביקורו, שוחח ראש אגף כוח אדם עם המתגייסים החדשים על החשיבות בגיוס קרבי ובתרומה למדינה. הוא פגש את מפקדי ההכשרות השונים, אשר הסבירו לו על ההתאמות שנעשו עבור המתגייסים ואורח חייהם ועל מנת שמירה על אמונתם הדתית.

מדבריו של ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר כליפא: "אומר לכם לסיום דבריי - אתם לפני ההתחלה של אחד הדברים הכי חשובים שלכם בחיים, לעשות למען אחרים - זה דבר גדול, זאת הזדמנות בלתי רגילה, זאת חובה - אבל זאת זכות עצומה. לשרת את העם, לשרת את המדינה, לעשות משהו עבור אחרים, לשמור על חיים של אנשים. לא תמיד אתם תראו את זה, יהיו רגעים מאוד קשים. תזכרו כל הזמן את המטרה ואת העניין העליון, העניין העליון זה אנחנו באנו להגן על המדינה שלנו ועל העם שלנו.

"בפרק שלנו - יכתב שהגענו. בפרק שלנו יכתב שעמדנו על משמרתינו, ששמרנו את תורתינו, אני לא מתכוון בשום פנים שצה"ל יפריע לכם בסנטימטר לשמור את התורה.

"כשאתם באים ומצטרפים, ואומרים 'אנחנו רוצים להיות חלק מדבר הזה'. זה מוריד עומס מהמילואים שלנו, זה מוריד עומס מהיחידות הסדירות, כל גדוד סדיר שמתגייס, מחליף סדר גודל של עשרה גדודי מילואים. זה מאוד משמעותי - יש לנו מילואימניקים שעושים סבב שישי וזה מאוד משמעותי מה שאתם עושים בלי שאתם מרגישים, אני יודע שאתם יודעים שהתגייסתם ואתם מרגישים את הדבר הזה. אתם עושים משהו גדול מאוד".