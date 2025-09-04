אירוע חריג בגבול ירדן: שמונה חיילי צה"ל שבו לישראל לאחר שנעצרו על ידי הצבא הירדני, זאת לאחר שעברו בשוגג את הגבול לירדן בשבוע שעבר. החיילים חצו את הגבול לירדן בחלקו הדרומי (דרומית לים המלח, באוגדה 80) והוחזרו אחרי שעתיים לשטח ישראל. כך דווח הערב (חמישי) ערוץ "סקיי ניוז" בשפה הערבית בשם מקור רשמי מירדן. אותו מקור ציין כי הם שוחררו "לאחר שהתקיימו החקירות הנדרשות מולם".

לפי מקור ששוחח עם כלי תקשורת ירדני, האירוע אירע בתאריך 27/08 כאשר אותם שמונה חיילים נעצרו לאחר שעברו מרחק קצר לצד הירדני של הגבול - מה שאילץ את חיילי משמר הגבול של ירדן לעצור אותם.

עוד הבהיר מקור זה כי לאחר החקירה הדרושה מצד מנגנוני הביטחון של ירדן, התברר כי הם עברו את הגבול בטעות והם שוחררו במהירות חזרה לגבולות הישראל, זאת בהתאם להסכם הגבול הביטחוני בין שתי המדינות.