הרוע המזוקק

דיווחים בעזה: חוסל המחבל הנתעב שהתגאה שרצח עשרה יהודים "במו ידיו"

על פי הדיווחים בעזה, מחבל חמאס מחמוד מהדי עפאנה שהשתתף בטבח שמחת תורה והתגאה ברציחות שביצע, חוסל בתקיפה בדיר אל-בלח שלשום | כזכור, בשיחת טלפון שביצע מטלפון של אחת הקורבנות, שהקלטתה פורסמה בתחילת המלחמה, נשמע אומר לאביו: "אני מדבר איתך מטלפון של יהודייה, הרגתי אותה ואת בעלה, במו ידיי הרגתי 10" (חדשות)

המרצח השפל (צילום: רשתות ערביות)

דיווחים ברצועת עזה טוענים היום (שבת) כי חוסל מחמוד עפאנה, שהתגאה באכזריותו במהלך טבח שמחת תורה. על פי הדיווחים הוא חוסל בתקיפה בדיר אל-בלח שלשום. לפי שעה, לא התקבל אישור רשמי בישראל לחיסול.

כזכור, עפאנה תועד בשיחה מצמררת עם הוריו בזמן שחדר לקיבוץ מפלסים, ובה התפאר ברצח עשרה יהודים במו ידיו.

בשיחה עם הוריו אמר המרצח השפל: "אבא, אני מדבר איתך מטלפון של יהודייה. הרגתי אותה ואת בעלה. במו ידיי הרגתי עשרה! אבא, עשרה במו ידיי! אבא, פתח את הוואטסאפ ותראה כמה הרגתי, אבא. תפתח את הטלפון, אבא, אני מתקשר אליך בוואטסאפ. תפתח את הטלפון, לך. אבא, אני בתוך מפלסים. אבא הרגתי עשרה! עשרה! עשרה במו ידיי! הדם שלהם על הידיים שלי, תן לי את אימא. בחיי, עשרה במו ידיי, אימא. הרגתי עשרה במו ידיי!".

השיחה המזעזעת הזו נחשפה לראשונה במועצת הביטחון של האו״ם באוקטובר 2023, בידי שר החוץ לשעבר אלי כהן. בדבריו שם אמר כהן: "יום שבת 7 באוקטובר ייזכר בהיסטוריה כלא פחות מטבח אכזרי, זה יום שבו הייתה השכמה לכל העולם נגד הקיצוניות. יותר מ-1,500 מחבלי חמאס וג'יהאד חדרו לישראל באכזריות שמזכירה את דאעש, רצחו יותר מ-1,400 ילדים, תינוקות, נשים וגברים ופצעו מעל 4,000".

כהן הוסיף: "הם עברו מבית לבית, טבחו משפחות שלמות. אנשים במיטות שלהם, ברחובות, בדרך לבית הכנסת. שרפו אותם בחיים. רקדו ושרו על גופות. לא הייתם שם, לא ראיתם את הזוועה. תחשבו על החפים מפשע שרק התעוררו בשבת בבוקר, כל כך הרבה מהם עוד לא הובאו לקבורה. יתגדל ויתקדש שמיה רבא. הטבח הזה ייזכר בהיסטוריה כמעשה נורא משל דאעש, חמאס הם הנאצים החדשים".

0 תגובות

2
תורידו את התמונה מיד!!! לא מסתכלים על פני רשע, ומי רשע יותר גדול ממנו???
מי אחראי לזה?
1
בטוח יש בישראל כמה שהקימו לו סוכת אבלים כדי להתאבל על ה''גיבור''
יוסיפון

