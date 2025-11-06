שורדי השבי שהחוזקו שנתיים ימים בשבי ארגון הטרור חמאס עודכנו אתמול כי המחבל האכזר שהחזיק בהם, זיד זכי עבד אלהאדי עקל, חוסל בתקיפה של צה"ל ושב"כ ברצועת עזה.

שגב כלפון שיתף כי אלהאדי עקל " לא היה 'עוד מחבל' - הוא היה הפתח לגיהינום. בבית של המחבל הזה היה הפיר שבו הורדנו למנהרה, המקום שבו החיים שלנו מעל האדמה נגמרו והגענו לתהום שאדם לא אמור להכיר.

"שם הוא צפה ועודד את 'משחק החיים' - הם עמדו סביבנו, ספרו אותנו, דרכו קלצ'ניקוב, פתחו נצרה - וביקשו שנחליט מי יהיו השלושה מבינינו שיוצאו להורג. היום, ששתנו כאן בהשגחה פרטית".

שגב הוסיף: "יש מי שיגידו 'קיבל את עונשו', אבל את האמת והצדק יש להמשיך לרדוף. אף כדור שמחסל מחבל לא סוגר שום סיפור".

שורד השבי בר קופרשטיין כתב: "הטרילו היום את ה'טרול'. ככה קראנו לו. לרשע הזה. המחבל שהיה אחראי ישיר לשבי שלנו, לשבי של השישייה - חוסל.

"אני, ברוך ה', יצאתי מהגיהינום - ה'טרול' נשלח ישירות לגיהינום. מאושר להיות חזרה בבית. מאושר היום עוד קצת שהרשע הזה כבר לא כאן. בעזרת ה' בקרוב אצל הרשעים כולם".

כזכור, אמש הותר לפרסום כי בתקיפה משותפת של צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, חוסל המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל, שהיה אחראי להחזקתם של שישה חטופים ישראלים בשבי חמאס.