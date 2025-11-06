פעולה ממוקדת ומדויקת של לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, בשיתוף חטיבת בנימין וגורמי שב"כ, הביאה הבוקר (רביעי) למעצרו של מבוקש פלסטיני החשוד בביצוע שורת פיגועי ירי לעבר יישובים אזרחיים וכוחות ביטחון.

הפשיטה התקיימה בלב השוק הסיטונאי ברמאללה, בשעת פעילות אינטנסיבית, כאשר הרחובות מלאים במאות סוחרים ותושבים. הלוחמים, שפעלו על פי מודיעין מדויק, זיהו את החשוד כשהוא שוהה בבסטה מקומית, וביצעו את המעצר במהירות ובמקצועיות — תחת תנאים מורכבים ובתוך סביבה צפופה.

בעת המעצר ניסה החשוד להתנגד ללוחמים, ובתגובה נורה ברגלו ונוטרל. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן נלקח לחקירה. איש מכוחות הביטחון לא נפגע במהלך הפעולה.

גורם ביטחוני מסר כי המעצר מהווה חלק ממאבק ממוקד נגד חוליות טרור הפועלות מאזור רמאללה, וכי “הפעולה בוצעה בדיוק מרבי, תוך שמירה על חיי האזרחים והלוחמים”.