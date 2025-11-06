מחבלי חמאס הלכודים יעבירו מידע רגיש וחסוי לישראל על מנהרות?

נמשכת הסאגה סביב כ-200 מחבלי חמאס, הלכודים באזור רפיח שבדרום רצועת עזה, בתוך שטח 'הקו הצהוב' שבשליטת ישראל. הערב (חמישי) דווח ב-Ynet כי מצרים הציעה הצעה ולפיה המחבלים יעבירו מידע לישראל ותמורת כך יקבלו מעבר בטוח אל תוך עזה.

לפי הדיווח, במצרים מציעים שהמחבלים יעבירו מידע חדש על מנהרות, כדי שישראל תוכל להשמיד אותן. ההצעה הועברה הן לישראל והן לחמאס, ועדיין מתקיימות שיחות סביבה.

אתמול בערב דווח כי במערכת הביטחון משערים שבמנהרה ברפיח, שבה שוהים מחבלים כלואים, קבור סגן הדר גולדין הי"ד. בהמשך בצה"ל הגיבו ומסרו כי אין כל מידע בנושא.

"בצה״ל אין מידע הקובע כי גופתו של הדר גולדין ז״ל נמצאת במנהרה בה נמצאים מחבלי חמאס במרחב רפיח", נמסר מדובר צה"ל. "מדובר בטענות כוזבות אשר פוגעות במשפחה".

צה”ל אף ביקשו מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים ובציבור. והוסיפו: "המאמצים להשבת החטופים החללים נמשכים בכל העת".

כזכור, בישראל לפי שעה מונעים את תנועת המחבלים. מוקדם יותר השבוע דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה 'דיל' שהציע הרמטכ"ל אייל זמיר, ולפיו ישוחררו המחבלים הכלואים בתמורה לקבלת גופתו של סגן הדר גולדין. נתניהו טען כי ההסדר הזה לא מקובל אליו.

נתניהו, לפי הדיווח בערוץ 14, אמר בשיחות סגורות כי "למחבלי החמאס במנהרות יש רק שתי אפשרויות – או שייכנעו או שיישארו מתחת לאדמה. החמאס נדרש להחזיר את כל החטופים החללים כלשון המתווה, לא יהיה אף דיל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ רמז והוסיף כי "מדיניות ישראל בעזה ברורה: צה"ל פועל להשמיד את המנהרות ולחסל את מחבלי החמאס ללא כל מגבלה בתוך השטח הצהוב שבשליטתנו. היעד לצד השבת כל החטופים החללים הוא פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה".

ברקע הסערה, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר אמר השבוע למקבלי ההחלטות כי אסור לתת לאף מחבל לצאת חי בלי השבת הדר גולדין הי"ד שההערכות הן שנקבר באזור רפיח.

על פי הציטוט שפורסם ב'חדשות 12', הרמטכ"ל אמר כי "מרפיח לא ייצא אף מחבל בחיים", וכי הוא "מוכן לשקול שחרור מחבלים רק בתנאי אחד – השבת הדר גולדין".