במהלך צהריי שבת קודש, זוהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

הכוחות - שיהו את הדמויות כמחבלים ואז ביצעו ירי לעברם במטרה להסיר את האיום שנשקף על ידם לכוחות בשטח. מחבל אחד חוסל.

באירוע נוסף בדרום רצועת עזה, זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

במקביל - בלבנון: צה"ל תקף וחיסל במהלך השבת, בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ברעשית שבדרום לבנון.

המחבל עסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ופעולותיו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.