כיכר השבת
ומה קרה בלבנון?

שני מחבלים חצו השבת את הקו הצהוב ברצועה - זה מה שקרה לאחד מהם

המלחמה עדיין כאן: בדובר צה"ל מעדכנים כי במהלך השבת, התרחשו מספר מקרים של סכנה לחיילים ברצועה - כאשר בשני המקרים חוסל מחבל שהיווה איום | גם בלבנון חוסל מחבל חיזבאללה (חדשות, צבא וביטחון)

כוחות צה"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)

במהלך צהריי שבת קודש, זוהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים בצפון , באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

הכוחות - שיהו את הדמויות כמחבלים ואז ביצעו ירי לעברם במטרה להסיר את האיום שנשקף על ידם לכוחות בשטח. מחבל אחד חוסל.

באירוע נוסף בדרום רצועת עזה, זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

במקביל - ב: צה"ל תקף וחיסל במהלך השבת, בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ברעשית שבדרום לבנון.

המחבל עסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ופעולותיו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר