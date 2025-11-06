כיכר השבת
אנטישמיות חובקת עולם

במפגש עם חיילי צה"ל: סטודנטים יהודים הותקפו באלימות בטורונטו | צפו ברגעי הדרמה

סטודנטים יהודים נפלו קורבן להתקפה אלימה במהלך מפגש עם חיילי צה"ל בקמפוס פרטי בטורונטו | במקום החלה אלימות קשה, שגרמה לפצועים (חדשות בעולם)

האלימות במקום (צילום: רשתות חברתיות)

אמש (רביעי) אירע מקרה מסוכן ואלים בקרבת אוניברסיטת טורונטו מטרופוליט שבקנדה, כאשר סטודנטים יהודים שנכחו במפגש עם נפלו קורבן לתקיפה אלימה.

האירוע, שאורגן על ידי סניף סטודנטים התומכים בישראל, נאלץ להתקיים במקום פרטי סמוך לקמפוס, לאחר שהאוניברסיטה דחתה בפעם השלישית את בקשת המארגנים לשימוש במתקנים שלה.

רגעים ספורים לפני תחילת המפגש, קבוצה של רעולי פנים פרצה למתחם והחלה בתקיפה פיזית. עוצמת המתקפה הייתה כזו שאורח אחד החל לדמם מפציעות שנגרמו משברי זכוכית, ומספר סטודנטים נוספים נזקקו לטיפול רפואי בבית חולים. התמונות מהאירוע הראו את היהודים יחד עם החיילים מנסים להגן על עצמם מול התוקפים.

התקיפה התרחשה במקביל לעצרת של מועדון סטודנטים אחר, שנערכה בסמוך. משתתפי העצרת קראו סיסמאות מעוררות מחלוקת ודרשו לבטל את המפגש עם חיילי צה"ל.

משטרת טורונטו דיווחה על מספר מעצרים ואישרה כי החקירה נמשכת. האירוע מוגדר כהסלמה "בלתי נסבלת" של אלימות כלפי יהודים, שמטרתה לחנוק שיח פתוח ולשבש מפגשים מתוכננים באמצעות כוח פיזי, מה שמהווה הפרת שלום חמורה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר