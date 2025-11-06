אמש (רביעי) אירע מקרה מסוכן ואלים בקרבת אוניברסיטת טורונטו מטרופוליט שבקנדה, כאשר סטודנטים יהודים שנכחו במפגש עם חיילי צה"ל נפלו קורבן לתקיפה אלימה.

האירוע, שאורגן על ידי סניף סטודנטים התומכים בישראל, נאלץ להתקיים במקום פרטי סמוך לקמפוס, לאחר שהאוניברסיטה דחתה בפעם השלישית את בקשת המארגנים לשימוש במתקנים שלה.

רגעים ספורים לפני תחילת המפגש, קבוצה של רעולי פנים פרצה למתחם והחלה בתקיפה פיזית. עוצמת המתקפה הייתה כזו שאורח אחד החל לדמם מפציעות שנגרמו משברי זכוכית, ומספר סטודנטים נוספים נזקקו לטיפול רפואי בבית חולים. התמונות מהאירוע הראו את היהודים יחד עם החיילים מנסים להגן על עצמם מול התוקפים.

התקיפה התרחשה במקביל לעצרת של מועדון סטודנטים אחר, שנערכה בסמוך. משתתפי העצרת קראו סיסמאות מעוררות מחלוקת ודרשו לבטל את המפגש עם חיילי צה"ל.

משטרת טורונטו דיווחה על מספר מעצרים ואישרה כי החקירה נמשכת. האירוע מוגדר כהסלמה "בלתי נסבלת" של אלימות כלפי יהודים, שמטרתה לחנוק שיח פתוח ולשבש מפגשים מתוכננים באמצעות כוח פיזי, מה שמהווה הפרת שלום חמורה.