דובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (ראשון), כי כוחות צה"ל תקפו בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.

מחבלי ארגון הטרור חמאס התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית, לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה"ל במרחב.

כחלק מהערכות ארגון הטרור חמאס לקראת תמרון כוחות צה"ל במרחב, מחבלי הארגון הטמינו בסמוך למבנה מטעני נפץ רבים שנועדו לפגוע בכוחותינו.

מדובר צה"ל נמסר: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

עוד נמסר: "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".