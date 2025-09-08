ברקע מרכבות גדעון ב': צה"ל תקף לפני זמן קצר היום (שני) בהובלת פיקוד הדרום, בניין רב קומות ששימש את ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.
על פי הודעת צה"ל: "במבנה מוקמו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, ששימשו לקידום ולביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב".
מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית ששימשה כמתחם לריכוז מחבלי ארגון הטרור, ממנה מחבלי הארגון מקדמים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.
בצה"ל ציינו כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".
כשהם מדגישים כי "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, ועושים שימוש צבאי במוסדות אזרחיים בכסות האוכלוסייה באזור".
בסיום ההודעה נאמר כי "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".
0 תגובות