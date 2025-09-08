כיכר השבת
"עושים שימוש במוסדות אזרחיים"

צה"ל הוריד בניין רב קומות ששימש את חמאס "לקידום מתווי טרור בעזה"

בצה"ל תקפו בניין רב קומות ששימש את ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה, לצורכי טרור ופגיעה בכוחות צה"ל | "מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית ששימשה כמתחם לריכוז מחבלי חמאס" (צבא)

דימוי לתקיפת צה"ל ברצועה (צילום: דו"צ )

ברקע מרכבות גדעון ב': תקף לפני זמן קצר היום (שני) בהובלת פיקוד הדרום, בניין רב קומות ששימש את במרחב העיר .

על פי הודעת צה"ל: "במבנה מוקמו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, ששימשו לקידום ולביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב".

מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית ששימשה כמתחם לריכוז מחבלי ארגון הטרור, ממנה מחבלי הארגון מקדמים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.

בצה"ל ציינו כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

כשהם מדגישים כי "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, ועושים שימוש צבאי במוסדות אזרחיים בכסות האוכלוסייה באזור".

בסיום ההודעה נאמר כי "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".

תקיפה בעזה (צילום: מתוך הרשתות החברתיות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

