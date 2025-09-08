"עושים שימוש במוסדות אזרחיים" צה"ל הוריד בניין רב קומות ששימש את חמאס "לקידום מתווי טרור בעזה" בצה"ל תקפו בניין רב קומות ששימש את ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה, לצורכי טרור ופגיעה בכוחות צה"ל | "מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית ששימשה כמתחם לריכוז מחבלי חמאס" (צבא)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 00:09