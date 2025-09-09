אלוף נדב לוטן בערב הוקרה לפצועי זרוע היבשה ( צילום: דובר צה"ל )

ערב הוקרה לפצועי זרוע היבשה בשירות הקבע התקיים בתחילת השבוע בתל אביב, בראשות מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, ובהשתתפות מפקדים, פצועי הזרוע ובני משפחותיהם.

במסגרת האירוע, מפקד זרוע היבשה שוחח עם הפצועים ומשפחותיהם, הוקיר את תרומתם ומסירותם, ואיחל החלמה מהירה לכל הפצועים - בגוף ובנפש. דובר צה"ל מציין כי "צה"ל מחויב להעניק לפצועיו את מלוא התמיכה - בטיפול, בשיקום ובהשתלבות מחודשת הן במסגרת הצבאית והן בחיים האזרחיים".

ערב הוקרה לפצועי זרוע היבשה ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך הערב, אמר מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן בנאומו כי "בעל כורחו, צה"ל נלחם את מלחמת העצמאות של מדינת ישראל מחדש. מאז אותו יום שחור, אנו פועלים בכל החזיתות להכרעת האויבים שבגבולותינו, המאיימים לשוב ולפעול כנגד אזרחי ישראל ונלחמים להחזרת חטופינו הביתה.

כוכב הרשת יענקי גולדהבר עלה לדרגת סמל בצה"ל איציק אוחנה | 08.09.25

"אלו אינם רק יעדים צבאיים – זו חובה מוסרית, ציונית ואנושית כלפי העם, כלפי המשפחות וכלפי עתידנו כאן בארץ הזו. מהעפר של השבעה באוקטובר ועד היום, צה״ל פועל בנחישות ובעוצמה בכל החזיתות. המחיר כבד מנשוא, מעל 900 חללי צה״ל ואלפי פצועים".

אלוף נדב לוטן בערב הוקרה לפצועי זרוע היבשה ( צילום: דובר צה"ל )

אלוף לוטן הוסיף ואמר כי "האחריות שלנו היא ללוות ולטפל בחיילינו שנפגעו בגופם או בנפשם. מתוך אמונה זו החלטנו להקים מנהלת ייעודית לטיפול בפצועי הזרוע, בשיתוף פעולה עם מחלקת פצועים ונכים שבחטיבת הנפגעים. מטרתנו היא להעניק מענה וליווי מיטבי לפצועים שלנו - לשקם ולהחזיר את מי שמעוניין וביכולתו להמשיך בצה"ל וללוות את מי שמשתחרר בדרכו החדשה.

"הדרך לשיקום אינה קלה - לעיתים היא קשה יותר מהקרב עצמו. אבל אתם לא צועדים בה לבד. לצדכם עומדים בני המשפחה, הצוותים הרפואיים, הפיזיותרפיסטים, הפסיכולוגים, המטפלים ואנחנו המפקדים - כולנו חיילים במערכה על השיקום והבנייה המחודשת".