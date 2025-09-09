כיכר השבת
"לאור הזדמנות מבצעית"

נתניהו: "החיסולים בקטאר - בתגובה לפיגוע הרצחני בירושלים" | ההודעה המלאה

ראש הממשלה נתניהו הבהיר הערב בהודעה ששיגר בשיתוף עם שר הביטחון כ"ץ כי המתקפה בקטאר בוצעה בתגובה למתקפת הטרור בירושלים אמש, שגבתה את חייהם של שישה יהודים השם ייקום דמם (חדשות) 

נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ״ץ הודיעו הערב (שלישי) כי החיסול של צמרת חמאס שבוצע היום בצהריים בא בעקבות הפיגוע הקטלני אתמול בצומת רמות בירושלים, שבו נרצחו שישה יהודים הי״ד.

בהודעה משותפת שהפיצו השניים נאמר כי כבר אמש, זמן קצר לאחר הפיגועים בירושלים ובעזה, הנחה נתניהו את מערכת הביטחון להיערך לאפשרות של סיכול ראשי חמאס.

לפי ההודעה, שר הביטחון תמך באופן מלא בהצעה. "היום בצהריים, לאור הזדמנות מבצעית, ובהתייעצות עם כל ראשי מערכת הביטחון ובגיבוי מלא, החליטו ראש הממשלה ושר הביטחון לבצע את ההנחיה שניתנה אמש לצה״ל ולשב״כ, והם עשו זאת באופן מדויק ומיטבי", נכתב.

בהודעה הודגש כי החיסול נועד לתת מענה ישיר לגל הטרור האחרון, ובעיקר לפיגוע הרצחני בירושלים שעליו לקח חמאס אחריות. "ראש הממשלה ושר הביטחון סברו שהפעולה מוצדקת לחלוטין לאור העובדה שהנהגת חמאס זו היא שיזמה וארגנה את טבח ה־-7 באוקטובר, ולא חדלה לשגר פעולות רצחניות כנגד מדינת ישראל ואזרחיה מאז, לרבות נטילת האחריות על רצח אזרחינו בפיגוע אתמול בירושלים", נמסר.

