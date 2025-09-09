כיכר השבת
רגע האמת

"רשאים, צאו לדרך" | כך נראתה פקודת התקיפה של הרמטכ"ל בבור חיל האוויר

דובר צה"ל פרסם היום דברים שאמר הרמטכ"ל שניות לפני היציאה למתקפה על אדמת קטאר | הרמטכ"ל: "רשאים. צאו לדרך - לסיכול ראשי ארגון הטרור חמאס. אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר" (חדשות) 

(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל פרסם היום (שלישי) תיעוד מהיציאה הישראלית למתקפה על מנהיגי חמאס באדמת קטאר.

בסרטון שפורסם, הרמטכ״ל נראה אומר לטייסי חיל האוויר בעת אישור היציאה לתקיפה: ״אלו המחבלים שכל שאיפתם הייתה להיות ראש החץ להשמדת מדינת ישראל - אנחנו נמשיך לעשות את המשימה הזאת בכל מקום, בכל טווח, קרוב ורחוק, כדי לבוא חשבון עם אויבינו״

״רשאים. צאו לדרך - לסיכול ראשי ארגון הטרור חמאס. אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את החטופים שלנו ונכריע את החמאס״.

הרמטכ"ל בבור דקות לפני התקיפה (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל בבור דקות לפני התקיפה (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל בבור דקות לפני התקיפה (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל בבור דקות לפני התקיפה (צילום: דובר צה"ל)

