דובר צה"ל פרסם היום (שלישי) תיעוד מהיציאה הישראלית למתקפה על מנהיגי חמאס באדמת קטאר.

בסרטון שפורסם, הרמטכ״ל נראה אומר לטייסי חיל האוויר בעת אישור היציאה לתקיפה: ״אלו המחבלים שכל שאיפתם הייתה להיות ראש החץ להשמדת מדינת ישראל - אנחנו נמשיך לעשות את המשימה הזאת בכל מקום, בכל טווח, קרוב ורחוק, כדי לבוא חשבון עם אויבינו״

״רשאים. צאו לדרך - לסיכול ראשי ארגון הטרור חמאס. אנחנו סוגרים חשבון ערכי ומוסרי בשם כל קורבנות השבעה באוקטובר. לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את החטופים שלנו ונכריע את החמאס״.