מחבלי חיזבאללה באימון ( צילום: חיזבאללה )

שנים רבות נמנעה ישראל מלפעול באופן אקטיבי כנגד ארגון הטרור חיזבאללה שצמח בגבולה הצפוני, ופעלה רק כשנדחקה "עם הגב לקיר", ונאלצה להגיב. אפילו לאחר מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה, וההחלטה של חיזבאללה להשתתף במלחמה מול ישראל - בדרג המדיני בחרו להגיב באופן נקודתי, והעדיפו להשאיר את לבנון כ'זירה משנית'. עד שהכל התהפך.

מחבל מתפוצץ במתקפת הביפרים בלבנון ( צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים )

יום שלישי, י"ד באלול, 17 בספטמבר - פיצוץ הביפרים

באותו יום, הממשלה הוסיפה מטרה חדשה למלחמה: "השבת האזרחים בבטחה לבתיהם בצפון".

בשעות אחר הצהריים, הייתה התפוצצות מתואמת של אלפי מכשירי הביפרים (זימוניות בעברית) מרשת הקשר של פעילי חיזבאללה, שנמשכה כחצי שעה. אלפי פעילי חיזבאללה שנשאו את הזימוניות על גופם, נפצעו בדאחייה בביירות בירת לבנון, ובאזורים נוספים ובהם הר הלבנון, וגבולה הדרומי עם ישראל. אחד מהפצועים הוא שגריר איראן בלבנון שנפגע בעיניו.

חיזבאללה תיאר את ההתפוצצות כמתקפת סייבר שאותה ייחס לישראל, כחלק מלחימתה בחזית הצפון במלחמת חרבות ברזל. לפחות 52 אנשים נהרגו ועוד כ-4,000 נפצעו, מהם לפחות 400 באופן קשה, כתוצאה מפיצוץ מכשירי הקשר.

לפי דיווחים בסוריה 18 מפקדים בחיזבאללה נפצעו מהתפוצצות המכשירים, 6 מהם במצב קשה ו-7 נהרגו, בנוסף לפי אותם דיווחים 19 חיילים של משמרות המהפכה נהרגו. על פי דיווחים בלבנון, סגן מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם היה בין הנפגעים. בנוסף אבראהים עקיל נפצע מפיצוץ ביפר, הוא שוחרר ב-20 בספטמבר מבית החולים מספר שעות לפני שנהרג על ידי צה"ל.

שגריר איראן הפצוע מובל מדמם ( צילום: לפי סעיף 27א )

יום רביעי, ט"ו באלול, 18 בספטמבר - פיצוץ מכשירי הקשר

באותו יום, החל מהשעה 17:00, התפוצצו מכשירי קשר רבים בדאחייה בביירות ובדרום לבנון, מדגם שונה מהזימוניות שהתפוצצו יום לפני כן. בסך הכול מפיצוצי מכשירי הקשר ביום זה נהרגו 20 בני אדם ונפצעו למעלה מ-400 אנשים.

רגע פיצוץ מכשירי הקשר בביירות, היום ( צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים )

יום חמישי, ט"ז באלול, 19 בספטמבר - מבצע "גדיד תמרים"

באותו יום, חיל האוויר הישראלי פתח במתקפת הפתיחה של המבצע, במסגרת מבצע "גדיד תמרים", המבצע נמשך עוד יומיים ובמסגרתו החל חיל האוויר הישראלי להסלים משמעותית את התקפותיו, לכדי מאות מטרות חיזבאללה, במטרה לגרוע משמעותית מיכולות הירי הרקטי של הארגון.

בשעה 17:00 נאם מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה על אירועי "מתקפת הביפרים" שהחלה יומיים קודם לכן. מספר דקות לפני נאומו, תמרנו בהפגנתיות מטוסי חיל האוויר הישראלי אזורים שונים בלבנון, והחלו בהפצצה מאסיבית של יעדי טרור. בגל תקיפות שערכו לאחר מכן הושמדו, על פי דובר צה"ל, כ-100 משגרים וכ-1,000 קני שיגור שהיו מוכנים לשיגור מיידי.

התקיפות התבצעו בשני גלים, בגל הראשון הושמדו לפחות 1,000 משגרים ולפחות 3,000 טילים. בגל השני שקרה מספר שעות אחרי דווח בלבנון על 300 הפצצות, בגל זה הושמדו אלפי משגרים ולפחות 5,000 רקטות.

אילוסטרציה של תקיפת המטוסים ( צילום: דובר צה"ל )

הצמרת שחוסלה

יום שישי, י"ז באלול, 20 בספטמבר - חיסול צמרת 'כוח רדואן'

סמוך לשעה 15:45 צה"ל התנקש באבראהים עקיל, המפקד בפועל של הזרוע הצבאית, בעת שנפגש עם מפקדי "כוח רדואן" במרתף בחארת חריכ שברובע הדאחייה בביירות, לאחר שנפגע במתקפת הביפרים.

עקיל נהרג בסיכול ממוקד ועימו גם ראשי "כוח רדואן" ומפקדי אגף המבצעים של חיזבאללה. בסך הכול נהרגו 45 בני אדם בסיכול הממוקד של אבראהים עקיל וראשי כוח רדואן. במקביל, לאורך כל היום תקף צה"ל מאות מטרות ברחבי לבנון, ובדרום לבנון בפרט נגרם הרס רב.

התקיפות בדאחייה ( צילום: לפי סעיף 27א )

יום שלישי, כ' באלול, 23 בספטמבר - מבצע "חיצי הצפון"

באותו בוקר, קרא דובר צה"ל לתושבי דרום לבנון שברשותם אמצעי לחימה להתפנות מבתיהם. הפנייה נעשתה גם על ידי דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי, וגם על ידי השתלטות על הרדיו האזורי ועל ידי שליחת מסרונים. בעקבות זאת התפנו בבהילות עשרות אלפי תושבים מאזורי מגוריהם.

לאחר מכן לאורך היום כולו תקף חיל האוויר במספר גלים מעל 1,500 מטרות של חיזבאללה, ביניהן בתים רבים שבהם אוחסנו אמצעי לחימה שונים. התקיפות התמקדו בדרום לבנון וכללו גל תקיפות נרחב במחוז אל-בקאע שבבקעת הלבנון. לפי הערכות של צה"ל עשרות אלפי רקטות וכטב"מים הושמדו. לאחר סיום התקיפות צה"ל תקף בהרים מצפון לביירות.

בהודעה של דובר צה"ל הוא הכריז על תחילת שלב חדש במלחמה שיכלול כתישה של דרום לבנון, ובנוסף, בדומה להצהרה בבוקר, הוא דרש מאזרחי בקעת לבנון שנמצאים בכפרים שבהם חיזבאללה שומר נשק להתפנות.

לקראת הערב תקף צה"ל באזור הדאחייה בביירות דירה שבה שהה עלי כרכי, מפקד חזית הדרום והשלישי בהיררכיה של ארגון חיזבאללה, אך כרכי ניצל מתקיפה זו. עד לחיסולו כמה ימים לאחר מכן.

משרד הבריאות הלבנוני מסר שבתקיפות ביום זה נהרגו 558 תושבי לבנון, וכ-1,835 נפצעו. על פי הדיווחים, זהו מספר ההרוגים הגבוה ביותר במדינה ביום אחד מאז סיום מלחמת האזרחים בשנת 1990.

באותו ערב הרמטכ"ל דאז רא"ל הרצי הלוי קבע כי שם המבצע ההתקפי בחזית הצפונית הוא "חיצי הצפון". שם זה נבחר לאחר שהשם הראשוני של המבצע היה "חנית הצפון".

דובר צה"ל בערבית משתלט על הרדיו בדרום לבנון ( צילום: לפי סעיף 27א / תרגום ותמלול: משה אריה, ירושלים )

צפו: תקיפת מפקדת המודיעין של חיזבאללה ברובע הדאחייה בביירות ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א לזכויות יוצרים )

יום רביעי, כ"א באלול, 24 בספטמבר - חיסול ראש מערך הטילים

באותו יום אחר הצהריים אבראהים קובייסי, ראש מערך הטילים של חיזבאללה, חוסל בסיכול ממוקד ברובע הדאחייה של ביירות.

בתקיפה נהרגו גם אנשי המטה שלו בהם עבאס אבראהים שרף א-דין, סגנו של קובייסי, וכן המחבל חוסיין האני, שהיה מקורב לפואד שוכר, רמטכ"ל חיזבאללה, שנהרג כחודשיים קודם לכן. דובר צה"ל פרסם כי ביממה שבין 23 ל-24 בספטמבר צה"ל תקף 1,600 פעמים ברחבי לבנון.

צפו בתיעוד הדרמטי מחיסולו של חסן נסראללה ( צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים )

יום חמישי, כ"ג באלול, 26 בספטמבר - חיסול מפקד המערך האווירי

באותו יום חוסל בסיכול ממוקד מפקד המערך האווירי של חיזבאללה, מוחמד חוסיין סרור, בדאחייה שבביירות. משרד הבריאות הלבנוני פרסם כי 92 לבנונים נהרגו ב-26 בספטמבר ו-153 נפצעו. צה"ל פרסם כי ביצע 220 תקיפות באותה יממה. סרור חזר שלושה ימים קודם לכן מאימון הכוחות החות'ים בתימן.

תיעוד מרגעי התקיפה בה חוסל נסראללה שר"י ( לפי סעיף 27א )

יום שישי, כ"ד באלול, 27 בספטמבר - חיסול רב המרצחים נסראללה שר"י

בערב שבת לפנות ערב צה"ל תקף את המפקדה המרכזית של ארגון הטרור חיזבאללה ברובע הדאחייה בביירות. המפקדה מוקמה מתחת לבנייני מגורים ששימשו כמגן אנושי ונהרסו בתקיפה.

מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדוייקת של אגף המודיעין ומערכת הביטחון, תקפו את המפקדה המרכזית של חיזבאללה, הנמצאת בתת קרקע, מתחת לבניין מגורים במרחב דאחייה בבירות.

התקיפה בוצעה באמצעות 10 מטוסי F-15I רעם מטייסת 69 שהמריאו מבסיס חצרים ומטוסי F-16I סופה ושהטילו יחד 83 פצצות במשקל של טונה כל אחת, בהן פצצות חודרות בונקרים.

יממה לאחר מכן אישר דובר צה"ל כי חסן נסראללה ועלי כרכי נהרגו בתקיפה. יחד עימם נהרגו עוד 20 בכירים נוספים בחיזבאללה וכן תת-אלוף עבאס נילפורושאן, מפקד כוח קודס בלבנון וסוריה מטעם משמרות המהפכה האסלאמית.

באותו היום ב-02:06 דיווח צה"ל כי מטוסי קרב של חיל האוויר הרגו את מפקד יחידת הטילים של חיזבאללה בדרום לבנון, מוחמד עלי אסמאעיל, את סגנו, ומפקדי חיזבאללה נוספים. ביום זה חיזבאללה קידם את חסן ח'ליל יאסין למזכ"ל חיזבאללה, אך כבר מספר שעות לאחר מכן הודיע צה"ל שהוא נהרג בדאחייה.

פיצוצי משנה ו'הישתגרות' טילים בעקבות התקיפה ( צילום: רשתות לבנוניות )

מספר ימים לאחר התקיפה, בלילה שבין 30 בספטמבר ל-1 באוקטובר 2024, פתח צה"ל בתמרון קרקעי בדרום לבנון. התמרון העמיק את השגי המבצע ובמהלכו השמידו כוחות צה"ל את רוב תשתיות חיזבאללה וכוח רדואן בדרום לבנון, כולל החרבת מוצבים תת-קרקעיים אסטרטגיים שהיו אמורים לשמש את כוח רדואן לפשיטה רחבת-היקף על ישראל.

בתמרון הקרקעי נהרגו אלפי מחבלי חיזבאללה, אמצעי לחימה רבים (בהם רקטות, רובים וטילי נ"ט) הוחרמו והושמדו וכפרי "קו הרכסים" שחלשו על יישובי קו העימות הוחרבו כמעט לגמרי.

בעקבות המכה הקשה שספג חיזבאללה נחתם הסכם ישראל–לבנון 2024 במסגרתו הוסכם על הפסקת אש תמורת פירוז דרום לבנון מחיזבאללה ומיליציות אחרות, הפסקת תקיפות ארגוני הטרור על ישראל וזכותה של ישראל לאכוף את ההסכם בכוח בגיבוי ארצות הברית.

מאז ישראל פועלת במרחבי לבנון כרצונה, ומחסלת על ימין ועל שמאל כל מי שרק נחשד בפעילות עבור חיזבאללה - ואפילו כלים הנדסיים של הארגון.

חיזבאללה אמנם לא הוכחד סופית, וגם בימים אלה מנסה להשתקם, אך המכה המוראלית בקרב הארגון ועליית המתונים המתנגדים לחיזבאללה - בצירוף נפילת משטר אסד שהיווה ערוץ הברחות קבוע וחולשת המשטר בטהראן - השפיעו גם הם לרעה על כוחו של הארגון.