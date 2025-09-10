כיכר השבת
בכפר עקבה

צפו: כך לוחמי צה"ל הרסו את בית המחבלים שרצחו את יהונתן דויטש הי"ד 

כוחות צה"ל הרסו את ביתם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בצומת מחולה בו נרצח יהונתן דויטש הי"ד | צפו בתיעוד (חדשות)

צפו בהריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

כוחות פעלו אתמול (שלישי) בכפר עקבה שבחטיבת מנשה, והרסו את ביתם של המחבלים, עבד א-ראוף אל-מצרי ושל המחבל אחמד אבו ערה שחוסלו על ידי כוחות צה"ל בשנה שעברה.

המחבלים ביצעו, לפני למעלה משנה, יחד עם מחבל נוסף את פיגוע הירי בצומת מחולה בו נרצח יהונתן דויטש הי"דונפצע אזרח נוסף.

דויטש הי"ד היה מאורס לאמונה שתבלחט"א, כאשר משפחתו סיפרה כי רק שלושה חודשים לפני שנרצח, הוא התארס.

כזכור, כפי שדווח ב'כיכר השבת', כוחות צה״ל מחטיבת יהודה וכוחות מיחידת יהל״ם, פעלו אתמול בבית עווא להריסת ביתו של המחבל תאבת מוחמד מסאלמה.

מסאלמה, יחד עם מחבלים נוספים, ביצע פיגוע ירי בכביש המנהרות סמוך לעיר ביתר עילית, פיגוע בו נרצח הילד החרדי יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד, בן ה-12, ונפצעו שלושה אזרחים נוספים.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

