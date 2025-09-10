דיווח: בכירים בחמאס נפצעו בתקיפה בדוחא, בהם אחד במצב קשה

זירת החיסול בדוחא ( צילום: סעיף 27א )

גורלם של המחבלים הבכירים, שישראל התכוונה לחסלם בתקיפה הממוקדת בדוחא בירת קטאר אתמול, עדיין אינו ידוע. בישראל שומרים על עמימות ולפי שעה מתגברים דיווחים על כך שהבכירים לא חוסלו.

לפי דיווח היום (רביעי) בעיתון "א-שרק אל-אווסט" שבבעלות סעודית, מספר בכירים בחמאס נכחו במתחם שהופצץ ונפצעו. אחד מהם נפצע במצב קשה. בדיווח לא פירטו באילו שמות מדובר. עוד דווח, כי אותם בכירים פצועים פונו לבית חולים באזור, וכי הם מאושפזים במטרה לקבל טיפול רפואי, תחת אבטחה כבידה. יצויין כי למרות הדיווחים ועל אף שחמאס הכחיש, כבר אתמול, זמן קצר אחרי התקיפה, שבכיריו חוסלו - טרם פורסמה כל תמונה או תיעוד המוכיח כי הבכירים נותרו בחיים. מאידך גם בישראל טרם הודיעו כי ניסיון התקיפה הצליח. ברקע העמעום סביב הצלחת החיסול בקטאר: המסר שהעביר נתניהו | צפו יוני גבאי | 18:58 מחבלים נערכו במנהרה בעזה לתקוף את צה"ל, אבל אז הגיעו המטוסים | צפו ב. ניסני | 19:12 מוקדם יותר היום פורסמו מספר דיווחים, שצוטטו בין היתר בישראל בידי העיתונאי עמית סגל, אחד מהם דיווח איראני, ולפיהם בכירי חמאס ניצלו - לאחר שהשאירו את הטלפונים שלהם בחדר שהותקף והלכו להתפלל. בכך שהשאירו את מכשירי הטלפון שלהם בחדר, גרמו לפי הדיווח לשירותי המודיעין בישראל לשער שבכירי הטרור עדיין נמצאים בחדר. כזכור, בחמאס טענו אתמול כי ניסיון החיסול נכשל: "הניסיון הבוגדני של הכיבוש הציוני להתנקש במשלחת המשא ומתן של חמאס בדוחא, בירת קטאר, היום הוא פשע מתועב, תוקפנות בוטה והפרה בוטה של ​​כל הנורמות והחוקים הבינלאומיים".

אמינות התמונה לא ברורה. תמונתו של חליל אל-חיה יחד עם האח בבית החולים ( צילום: ללא קרדיט )

בארגון הטרור הוסיפו: "אנו מאשרים את כישלונו של האויב להתנקש באחינו במשלחת המשא ומתן. המתקפה על משלחת המשא ומתן, בעת שדנו בהצעתו האחרונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מאשרת מעל לכל ספק שנתניהו וממשלתו אינם רוצים להגיע להסכם כלשהו ומחפשים במכוון לסכל כל הזדמנויות ולסכל מאמצים בינלאומיים, תוך התעלמות מחיי אסיריהם המוחזקים על ידי ההתנגדות, מריבונותן של מדינות, או מביטחון ויציבות האזור".

לדברי חמאס: "ניסיון ההתנקשות הפחדן הזה לא ישנה את עמדותינו ודרישותינו הברורות, הכוללות: הפסקה מיידית של התוקפנות נגד עמנו, נסיגה מוחלטת של צבא הכיבוש מרצועת עזה, חילופי שבויים אמיתיים, סיוע ושיקום לעמנו".

כלי תקשורת ערביים פרסמו הלילה, בין שלישי לרביעי, תמונה של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שנראה שוכב בבית החולים לצד אח המטפל בו, בניסיון להוכיח כי ניסיון החיסול הדרמטי של ישראל נכשל. עם זאת, אמינות התמונה לא ברורה וייתכן מאוד שהיא צולמה לפני מספר שנים כשהגיע לקבל טיפול רפואי בבית החולים.