הטפטופים נמשכים

מיליוני ישראלים התפנו לממ"דים באמצע הלילה: טיל יורט מתימן בליל שבת

מיליוני ישראלים התעוררו משנתם בליל שבת בעקבות טיל ששוגר מתימן והפעיל אזעקות במרכז, בשרון ובשפלה | לאחר מספר דקות הודיע צה"ל על יירוט הטיל הבליסטי בהצלחה (חדשות) 

יירוט טיל בליסטי (צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90)

הנקמה החות'ית נמשכת: אזעקות הופעלו בליל שבת באזורים רבים בישראל בעקבות שיגור טיל בליסטי על ידי .

בשעה 3:47, קיבלו רוב תושבי מחוזות זן, שפלה, ירקון ושרון התרעה על "ירי רקטות וטילים" בעקבות טיל בליסטי ששוגר מתימן.

דובר צה"ל הודיע לאחר כרבע שעה על חזרה לשגרה בעקבות יירוט מוצלח של הטיל על ידי צה"ל.

התקיפות של החות'ים התגברו לאחרונה בעקבות חיסול הצמרת החות'ית לאחרונה על ידי חיל האוויר. גם ישראל מצידה ממשיכה לתקוף מדי פעם יעדים של ארגון הטרור התימני.

כזכור, חיל האוויר פתח ביום רביעי בסמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים, בסדרת תקיפות נוספת בצנעא בירת תימן - כנגד יעדים של ממשל הטרור החות'י.

המתקפה הגיעה לאחר חיסול צמרת ההנהגה של ארגון הטרור לאחרונה, וברקע התמשכות הירי לעבר ישראל. התקיפה נערכת מעט יותר מיממה בלבד לפני התקיפה בדוחא בירת קטאר, שם התקיפה כוונה כנגד בכירי חמאס.

לפי דיווחים, יעדי התקיפה היו מחנות צבאיים של החות'ים, לצד מתחם אחסון דלקים ומתחם מטה מחלקת ההסברה של ארגון הטרור.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר לאחר התקיפה: "הבטחנו עוד מכות והיום היכינו מכה כואבת נוספת את ארגון הטרור החות’י בתימן. צה"ל תקף כעת בצנעא ובמקומות נוספים ברחבי תימן מחנות צבאיים מאוישים בפעילי טרור חות׳ים, ובהם מערך ההסברה החות’י, במסגרת מבצע "צלצולי פעמונים" ידה הארוכה של מדינת ישראל תגיע ותכה בטרור בכל מקום שבו יהיה ולכל מקום שממנו נשקף איום לאזרחינו".

