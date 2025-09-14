מתאם פעולות הממשלה בשטחים חושף בהודעה חריגה: בעוד חמאס קורא לתושבים להישאר בעיר עזה ולא להתפנות דרומה, מספר בכירי העיר עזה ומנהיגי חמאס הגישו בקשות עבור בני משפחתם לעזוב את רצועת עזה למדינה שלישית.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, חשף היום (ראשון) באמצעות עמוד הפייסבוק של היחידה בשפה הערבית, "אלמונסק", את ניסיונותיהם הצבועים של בכירי העיר עזה וארגון הטרור חמאס להוציא את בני משפחותיהם למדינה שלישית דרך המנגנון הישראלי לפינוי תושבים עזתים.

בעוד בכירי ארגון הטרור מבטיחים להישאר על אדמת עזה "עד טיפת דמם האחרונה", מסתבר שבחדרי חדרים גם הבכירים חוששים מהתקיפה הישראלית על העיר עזה.

בתוך כך, בשבועות האחרונים הוגשו מספר בקשות של בכירים עבור משפחותיהם לעזוב את הרצועה, חלקם אף ביקשו לעזוב בעצמם, אולם בקשותיהם סורבו על ידי ישראל.

המתאם התייחס לצביעות חבר מועצת העיר עזה, אנואר עטאללה, אשר יצא לפני שבועיים מרצועת עזה באישור מערכת הביטחון דרך ירדן למדינה שלישית יחד עם בני משפחתו.