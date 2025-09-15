בנס נמנע אסון: מטען מאולתר שהוצמד לרכב צבאי אותר במקרה

כוח צה״ל איתר לפני זמן קצר מטען מאולתר על רכב צבאי במעלה אדומים. המטען אותר במקרה, בזמן טיפול במוסך של הרכב הצבאי. הוא לא התפוצץ - ובמזל האירוע הסתיים ללא נפגעים.
על פי הכתב הצבאי ינון יתח, המטען המאולתר אותר במקרה על רכב צבאי במהלך טיפול במוסך במישור אדומים, חבלן משטרתי הוזעק למקום לנטרול הפריט. ייתכן והוצמד לכלי במהלך פעילות באיו״ש.
עדכון: מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום, במסגרת טיפול לרכב צבאי ממוגן במוסך אזרחי, זוהה מטען שהוצמד לרכב. המטען ככל הנראה הוצמד לרכב במהלך פעילות מבצעית בטולכרם, ומזוכה על-ידי חבלנים ממחוז ש״י. האירוע בתחקור".
כזכור, לפני ארבעה ימים לוחם צנחנים ולוחם נוסף נפצעו באורח קל מפיצוץ מטען חבלה באזור מעבר ניצני עוז שליד טול כרם שבשומרון. דובר צה"ל עדכן כי המטען התפוצץ על רכב צבאי מסוג "פנתר".
כטב"ם הוקפץ למרדף אחר חשודים, ובמקביל הוטל כתר על טול כרם: נפרסו מחסומים ולוחמי אוגדת איו"ש החלו לבצע בידוקים כחלק מהמצוד. הג'יהאד האיסלאמי קיבל אחריות על הפיגוע.
0 תגובות