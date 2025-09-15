בנס נמנע אסון: מטען מאולתר שהוצמד לרכב צבאי אותר במקרה

המטען המאולתר ( צילום: באדיבות דורון קדוש )

כוח צה״ל איתר לפני זמן קצר מטען מאולתר על רכב צבאי במעלה אדומים. המטען אותר במקרה, בזמן טיפול במוסך של הרכב הצבאי. הוא לא התפוצץ - ובמזל האירוע הסתיים ללא נפגעים.