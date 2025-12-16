כיכר השבת
משפחתו עודכנה

טרגדיה: לוחם נהרג מירי בבסיס בצפון; נפתחה חקירת מצ"ח

לוחם נפצע באורח קשה מירי בבסיס צבאי בצפון הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ובמהלכו נפטר מפצעיו | דובר צה"ל ציין כי "הודעה נמסרה למשפחתו. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרית, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית" (צבא)

נר נשמה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

טרגדיה קשה: לוחם צה"ל נפצע באורח קשה במהלך היום (שלישי) כתוצאה מירי בבסיס צבאי בצפון הארץ. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים במהלכו נפטר מפצעיו. מדובר בלוחם שנהרג בנסיבות טראגיות. לא מדובר באירוע ביטחוני ואין חשד לפלילים.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

