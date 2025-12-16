טרגדיה: לוחם נהרג מירי בבסיס בצפון; נפתחה חקירת מצ"ח

טרגדיה קשה: לוחם צה"ל נפצע באורח קשה במהלך היום (שלישי) כתוצאה מירי בבסיס צבאי בצפון הארץ. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים במהלכו נפטר מפצעיו. מדובר בלוחם שנהרג בנסיבות טראגיות. לא מדובר באירוע ביטחוני ואין חשד לפלילים.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

על פי הודעת דובר צה"ל, "לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מירי בבסיס צבאי בצפון הארץ. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים אך במהלכו נפטר מפצעיו. הודעה נמסרה למשפחתו. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית".