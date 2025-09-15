כן יאבדו כל אויבך ד' "מאות חוסלו" | צה"ל חושף את רשימת רבי המרצחים שחוסלו השנה 21 מחבלים מרכזיים בארגון הטרור הרצחני - הג'יאהד האסלאמי חוסלו בחצי השנה האחרונה וכעת צה"ל חושף את שמותיהם | במקביל, מאות מחבלים בארגון חוסלו במסגרת הפעילות נגד ארגוני הטרור ברצועה (צבא וביטחון)