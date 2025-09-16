ראש הממשלה נתניהו התכנס אחר הצהריים בבור בקריה בתל אביב יחד עם שר הביטחון ובכירי הצבא, שם הם צפו בשידור חי בתקיפות צה"ל בתימן.

ראש הממשלה אמר:

״אני פה בחמ"ל בקריה יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל ומפקדים בכירים של צה"ל. כוחותינו פועלים בכמה וכמה זירות.

לפני דקות אחדות הטייסים שלנו תקפו את נמל חודיידה בתימן - זה נמל האספקה הראשי של משטר הטרור של החות'ים.

במקביל, כוחותינו פועלים בעיר עזה במטרה, כמובן, להשיג את הכרעת האויב, אבל במקביל גם לפנות את האוכלוסייה. אנחנו עושים מאמצים כרגע לפתוח צירים נוספים כדי לאפשר פינוי מהיר יותר של האוכלוסייה העזתית, להפריד אותה מהטרוריסטים שאותם אנחנו רוצים לתקוף״.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס מוקדם יותר לתקיפות בתימן:

"חיל האוויר תקף כעת, במסגרת מבצע "מביט מלמעלה", את נמל חודיידה בתימן כדי להבטיח את המשך המצור הימי והאווירי על ארגון הטרור החות'י.

ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל."