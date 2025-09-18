כיכר השבת
מעבר לכל דמיון: 'כיפת הזהב', הפרויקט ההגנה של טראמפ נחשף בפני הפנטגון

הפרויקט השאפתני של טראמפ להקמת רשת הגנה אווירית וחלל יוצא לדרך, אך הפנטגון שומר בסוד על היקף ועלויותיו האסטרונומיות (חדשות צבא)

מימין התרשים של כיפת הזהב | משמאל טראמפ מכריז על הפרוייקט (צילום: הבית הלבן)

הפנטגון קיבל אמש (רביעי) תדרוך רשמי ראשון על ארכיטקטורת מגן הטילים של כיפת הזהבה (Golden Dome), מיזם הטילים השאפתני של הנשיא . הגנרל מייקל גוטליין, האחראי על הפרויקט מטעם חיל החלל, הגיש את התוכנית, אך הפנטגון מסרב בתוקף לחשוף פרטים על היקפו או על עלויותיו הצפויות, בטענה לשמירה על "ביטחון מבצעי".

זוהי שינוי טון משמעותי, שכן לפני חודשיים הצהיר גוטליין כי ישוחח בפירוט על חזון התוכנית לאחר שיעמוד ביעד של 60 יום להשלמת המסגרת. כעת, הפנטגון הודיע כי התוכנית עוברת סקירה וכי "אין מידע נוסף זמין בשלב זה".

עלויות הפרויקט צפויות להיות אסטרונומיות. הנשיא טראמפ העריך במאי שהעלות הכוללת תעמוד על 175 מיליארד דולר. עם זאת, משרד התקציבים של הקונגרס (CBO), גוף בלתי מפלגתי, מעריך כי העלויות עשויות להיות גבוהות בהרבה, וכי רשת מיירטי טילים מבוססי חלל בלבד יכולה להגיע ל-542 מיליארד דולר במהלך 20 שנה.

דובר הפנטגון, קינגסלי וילסון, הגדיר את התוכנית כ"יקרה מאוד" אך "קריטית וחשובה מאוד", והוסיף כי יהיה "לא זהיר" להיכנס לדיונים מפורטים על עלויות.

"כיפת הזהב" נועדה להרחיב את יכולת ההגנה של ארה"ב מפני מגוון איומים על ידי שילוב אלמנטים חדשים במערכת ההגנה הקיימת מפני טילים. אולם, מבקרים טוענים כי מדובר באתגר טכני עצום עם תג מחיר בלתי נתפס, שכן "איש מעולם לא הציב מיירטי טילים בחלל". עלות הפרויקט "תלויה ברמת הכיסוי הגיאוגרפי, סוגי וכמויות האיומים שעליהם להתמודד, ומידת העמידות המצופה", כך צוטט אנליסט ההגנה טוד הריסון.

הפגישה הקרובה, שתתרחשה אתמול (רביעי) היא אבן דרך חשובה עבור הגנרל גוטליין, כאשר פקיד הפנטגון המפקח על המאמץ, סטיב פיינברג, קיבל את התדרוך הרשמי הראשון על ארכיטקטורת התוכנית המורכבת. התדרוך מסמן כי התכנון, המימון והפיתוח של מאמץ ההגנה השאפתני ביותר שהושק על ידי טראמפ, מתחילים לקרום עור וגידים.

