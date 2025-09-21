דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר היום (ראשון) לתקשורת הזרה את עמדת צה״ל לגבי ההתרחבות המבצעית בעימות מול חמאס והמצב ההומניטרי בשטח, והדגיש כי המאבק נמשך עד החזרת כל החטופים.

"חמאס הראה לעולם את האסטרטגיה שלו: לנצל את התושבים שלו - אין לנו ברירה אלא להיאבק על עתידנו. כוחותינו פועלים יום ולילה, הופכים כל אבן - כדי להחזיר את חטופינו הביתה", אמר דפרין.

בדבריו המלאים שצורפו להודעה פרט דפרין אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים מכל עברי הגבולות: תקיפה מצד מחבל שחדר מירדן במעבר אלנבי במשאית שנשאה סיוע הומניטרי ורצח שני חיילי צה"ל; חשיפת רקטות שהוכנו לשיגור מרמאללה לעבר ישובים בישראל; ניסיונות התחמשות מחודשים של חיזבאללה בדרום לבנון; וירי טילי בליסטיים וכטב"מים מתימן לעבר אזרחי ישראל. "ורק היום, רקטות שוב שוגרו מעזה לעבר ישראל", ציין בהתייחסו לירי לכיוון אשדוד.

דפרין תיאר גם מהלך שבו חמאס פגע בפעילות סיוע הומניטרית ובאוכלוסייה האזרחית של עזה: "חמאס פתח בירי לעבר צוות של האו״ם, והשתמש ברכבי או״ם גנובים כדי לחסום את בניית הכביש החדש שיאפשר למעבר משאיות סיוע בעתיד. מחבלים חמושים שדדו באיומי נשק ארבע משאיות סיוע של יוניסף - ושללו מזון מ-2,700 תינוקות. חמאס ממשיך למנוע באלימות מאזרחים להתפנות מאזורי לחימה. חמאס לא מגן על תושבי עזה - הוא מקריב אותם."

נושא החטופים עלה במרכז דבריו של דובר צה״ל, כשדפרין הזכיר כי "עם ראש השנה לפנינו, ארבעים ושמונה חטופים עדיין בידי חמאס. זהו פרק שטרם הושלם במלחמה הזו - ולא נסגור אותו עד שישבו בביתם. אין לנו ברירה אחרת." הוא הוסיף כי הכוחות הישראליים פועלים גם להסרת האיומים התשתיתיים של חמאס, ובהם מנהרות הטרור: "הפעולות שלנו נגד חמאס התקדמו לעומק העיר עזה, במיקוד במעוז המרכזי שלהם. אנו מצויים בלחימה, ומתמודדים עם מחבלים מעל ומתחת הקרקע."

לגבי הסיוע ההומניטרי, דפרין אמר כי ישראל מאפשרת תנועה ומנסה להקל על כניסת סיוע: "ישראל ממשיכה להבטיח שצירים יישארו פתוחים כדי לאפשר לתושבים לנוע דרומה, אל עבר אזורים בטוחים יותר. עד כה, 550,000 אנשים ירדו דרומה. צה"ל ממשיך להרחיב את המרחב ההומניטרי ולעודד את התושבים להתפנות מאזורי הלחימה." הוא ציין כי במעבר כרם שלום ממתינים עתה "אלפי אוהלים וציוד לאיסוף על ידי האו״ם וארגונים בינלאומיים", וקרא לארגונים הבינלאומיים "לקחת סיוע זה ולהעביר ישירות לתושבי עזה." לדבריו, "בשבועות האחרונים בלבד, ישראל אפשרה את כניסתם של יותר מ-24,000 אוהלים לעזה. ישראל מבטיחה שאזרחים יישארו רחוק מסכנה, ומאפשרת גישה למזון, למחסה ולתרופות."

"חמאס הראה לעולם את האסטרטגיה האמיתית שלו: לנצל את התושבים שלו ולהאריך את המלחמה. אסטרטגיה זו לא תצליח. אין לנו ברירה אלא להיאבק על עתידנו. כוחותינו פועלים יום ולילה - הופכים כל אבן - כדי להחזיר את חטופינו הביתה, להשמיד את מנהרות הטרור של חמאס ולהבטיח גזרה בטוחה יותר לכולם."