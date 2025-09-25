ביממה האחרונה (חמישי) כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

כוחות אוגדה 162 ממשיכים בלחימה בעומק העיר עזה, חטיבת האש 215 תקפה מספר תשתיות טרור ששימשו למארבים נגד כוחות צה"ל במרחב.

במקביל בעיר עזה, כוחות אוגדה 98 באמצעות מרכז האש האוגדתי הכווינו כלי טיס שתקף כ-20 מטרות טרור במרחב, ביניהן מספר מחבלים ומחסן אמצעי לחימה.

בנוסף, ביום השני של ראש השנה כוחות האוגדה זיהו מחבל חמוש במטען שמנסה להוציא לפועל מתווה טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי, ובסגירת מעגל מהירה הכווינו כלי טיס שחיסל את המחבל.

במרחב העיר עזה, כוחות אוגדה 36 פועלים לטיהור המרחב ולהשמדת תשתיות טרור בעל ובתת קרקע, חיסלו מחבלים, ובמסגרת פעילות הנדסית השמידו תשתיות טרור במרחב.

בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 99 פועלים להשמדת תשתיות בעל ובתת קרקע, והשמידו עמדת מארב בה נמצאה זירת מטענים.

ביממה האחרונה בדרום רצועת עזה, כוחות אוגדת עזה (143) חיסלו מספר מחבלים שהתקרבו לכוחות והיוו עליהם איום מיידי.

כמו כן, במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-170 מטרות ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו: מחבלים, מבנים צבאיים, מחסני אמל״ח ותשתיות טרור.