ניסיון פיגוע דריסה וירי במחסום בל – מחבל חוסל, שני נעצר 

כוחות צה"ל סיכלו בשעההאחרונה ניסיון פיגוע במחסום בל שבחטיבת בנימין. לפי הדיווח, שני מחבלים הגיעו לנקודה במטרה לבצע פיגוע דריסה לעבר הלוחמים המאיישים את המחסום.

במהלך האירוע, אחד המחבלים – שהיה חמוש – ניסה לפתוח בירי לעבר הכוחות. הלוחמים הגיבו במהירות וירו לעברו עד שחוסל. המחבל השני נעצר במקום על ידי כוחות צה"ל.

בצה"ל הדגישו כי לא היו נפגעים מקרב הלוחמים או האזרחים במרחב. כוחות נוספים הוזעקו לנקודה והחלו בסריקות מחשש למעורבים נוספים.

גורמי ביטחון ציינו כי "התגובה המהירה והמקצועית של הכוחות בשטח מנעה פיגוע קשה ופגיעה בלוחמים ובאזרחים".