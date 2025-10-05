דקות ספורות לפני השעה 05:00 בבוקר (ראשון) הופעלו אזעקות במספר אזורים ברחבי הארץ, בעקבותיהן נכנסו מאות אלפי ישראלים למרחבים המוגנים.

האזעקות הופעלו בעקבות זיהוי של שיגור טיל בליסטי מתימן. כעבור דקות עדכן דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה. "חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן", נמסר מדובר צה"ל, "ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".

בחסדי שמים לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים.

האזעקות הופעלו ביישובים רבים בלכיש, ביהודה ובאזור ים המלח, בין היתר בערים בית שמש, מודיעין עילית, רמלה, באר יעקב, רחובות ועוד.

בעקבות השיגור של הטיל, נעצרה זמנית הפעילות האווירית בנתב"ג ומספר טיסות עוכבו באוויר.

השיגור הקודם של טיל בליסטי מתימן בוצע בלילה שבין יום ראשון ליום שני בשבוע שעבר, גם אז הטיל יורט בהצלחה לאחר שהופעלו אזעקות בגוש דן ובאזורים נוספים במרכז ובדרום.