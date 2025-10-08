כיכר השבת
3 מבצעים במקביל

ביהודה, אפרים ובנימין: צה"ל לכד מחבלים והחרים נשק בכפרים

אתמול פעלו כוחות צה"ל בשיתוף שב"כ ומג"ב בשלושה מבצעים חטיבתיים במקביל בגדה המערבית. במהלך הפעילות נעצרו מספר מחבלים, הוחרמו חלקי נשק, בקבוקי תבערה ומטענים, והוסרו דגלי חמאס המעודדים הסתה לטרור (צבא וביטחון)

פעילות הלוחמים ביותר מ 200 מבנים (צילום: צה"ל)
פעילות הכוחות (צילום: דובר צה"ל)

אתמול פעלו כוחות משלושה חטיבות – בנימין, אפרים ויהודה – בשיתוף שב"כ ומג"ב במספר מבצעים חטיבתיים במקביל בכפרים ובמחנות פליטים בגדה המערבית.

בחטיבת בנימין, הכוחות פעלו במרחב רמאללה, במחנות הפליטים ג'ילזון וקלנדיה ובכפרים נוספים. בסריקות אותרו והוחרמו אמצעי לחימה שונים, חומרי הסתה ופריטים מסוכנים, ועוכבו שלושה חשודים שיידו אבנים.

בחטיבת אפרים, פעלו הכוחות במרחב קלקיליה, טולכרם ובכפרים נוספים. במהלך המבצע הוסרו דגלי חמאס המעודדים הסתה לטרור, ואותר מטען צינור שהושמד על ידי חבלנים.

במרחב חטיבת יהודה, שכלל את חברון ושבעה כפרים נוספים, נעצר חשוד בפעילות טרור, נערכו שיחות אזהרה לעשרות חשודים, והוחרמו חלקי נשק וציוד לחימה נוסף. בסריקות במרחב אותרו איתורים נוספים למעקב.

צה"ל מסר כי המבצעים נועדו למנוע פעילויות טרור, להבטיח ביטחון האזרחים ולהסיר מהמרחב אמצעי הסתה וציוד מסוכן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר