ביהודה, אפרים ובנימין: צה"ל לכד מחבלים והחרים נשק בכפרים

אתמול פעלו כוחות צה"ל משלושה חטיבות – בנימין, אפרים ויהודה – בשיתוף שב"כ ומג"ב במספר מבצעים חטיבתיים במקביל בכפרים ובמחנות פליטים בגדה המערבית.
בחטיבת בנימין, הכוחות פעלו במרחב רמאללה, במחנות הפליטים ג'ילזון וקלנדיה ובכפרים נוספים. בסריקות אותרו והוחרמו אמצעי לחימה שונים, חומרי הסתה ופריטים מסוכנים, ועוכבו שלושה חשודים שיידו אבנים.
בחטיבת אפרים, פעלו הכוחות במרחב קלקיליה, טולכרם ובכפרים נוספים. במהלך המבצע הוסרו דגלי חמאס המעודדים הסתה לטרור, ואותר מטען צינור שהושמד על ידי חבלנים.
במרחב חטיבת יהודה, שכלל את חברון ושבעה כפרים נוספים, נעצר חשוד בפעילות טרור, נערכו שיחות אזהרה לעשרות חשודים, והוחרמו חלקי נשק וציוד לחימה נוסף. בסריקות במרחב אותרו איתורים נוספים למעקב.
צה"ל מסר כי המבצעים נועדו למנוע פעילויות טרור, להבטיח ביטחון האזרחים ולהסיר מהמרחב אמצעי הסתה וציוד מסוכן.
