טבח שמחת תורה 

זה הסיבה שהממשלה החליטה שלא לקיים טקס זיכרון ב-7.10 "אין אבלות בחג"

מזכיר הממשלה מגיב לביקורות על כך שהממשלה לא ערכה טקס זיכרון ל-7.10: "בהתאם להלכה הנוהגת בעם ישראל, אין אבלות במהלך ימי החג - כולל חול המועד" (פוליטי, מדיני)

הגדר הפרוצה בשביעי באוקטובר (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

ברקע המגעים לסגירת עסקת החטופים, מזכיר הממשלה יוסי פוקס ענה היום (רביעי) לביקורת בשל העובדה שהממשלה לא קיימה טקס זיכרון לאירועי השבעה לאוקטובר שחלו אמש, וטען כי זה מגיע בשל העובדה כי ההלכה אוסרת לנהוג באבל במהלך ימי החג.

פוקס כתב ברשת - X: "בענין יום הזיכרון הלאומי ל: ‏בהתאם להלכה הנוהגת בעם ישראל מזה אלפי שנים, אין אבלות במהלך ימי החג כולל חול המועד ולכן אי אפשר היה לקבוע את שמחת תורה כיום זיכרון ואבל או את איסרו חג (שהוא עדיין חג ביהדות התפוצות) או את ה-7 באוקטובר שחל השנה בחג הסוכות ובכל שנה יחול במועד עברי אחר".

פוקס אף הוסיף: "עם ישראל שמר על המסורת היהודית גם בתקופות האפלות ביותר בהיסטוריה. ‏מסיבה זו, קבעה הממשלה את היום שלמחרת איסרו חג, כ"ד בתשרי כיום זיכרון לאומי לטבח של ה-7 באוקטובר".

‏וסיים: "נתפלל כולנו שנזכה לראות בשובם של כל חטופינו הביתה עוד לפני יום הזיכרון הזה".

