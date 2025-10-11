צה"ל נטרל חשוד ועצר חשוד נוסף בניסיון הברחה בגבול מצרים

צה"ל הודיע היום על סיכול ניסיון הברחה במרחב גבול מצרים בשטח ישראל. כוחות מחטיבת יואב פעלו לזיהוי חשודים אשר ניסו להביא להברחת סחורות או אנשים לתוך שטח ישראל.

לדברי דובר צה"ל, במהלך הפעולה "החשודים ניסו לדרוס את הכוח. הכוח נטרל את אחד החשודים ועצר את החשוד הנוסף. אין נפגעים לכוחותינו". החשוד שנעצר הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון.

מדובר באירוע נוסף במאמץ של צה"ל לאבטחת גבול הדרום, במקביל למניעת הברחות והעברתה של פעילות טרור או סחורות אסורות לשטח ישראל. הכוחות ממשיכים לפעול באופן יזום ומסודר למניעת חדירות באזורי הגבול.