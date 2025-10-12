צפו בתיעוד: כך חיסל צה"ל מחבל חיזבאללה שעסק בשיקום תשתיות

צפו בתיעוד מרגע החיסול ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל תקף וחיסל אתמול (מוצאי שבת), במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, מחבל בארגון הטרור חיזבאללה, אשר עסק בניסיונות שיקום של תשתיות צבאיות של הארגון בדרום לבנון.