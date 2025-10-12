צפו בתיעוד: כך חיסל צה"ל מחבל חיזבאללה שעסק בשיקום תשתיות

צפו בתיעוד מרגע החיסול (צילום: דובר צה"ל)
צה"ל תקף וחיסל אתמול (מוצאי שבת), במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, מחבל בארגון הטרור חיזבאללה, אשר עסק בניסיונות שיקום של תשתיות צבאיות של הארגון בדרום לבנון.
בנוסף, צה״ל תקף כלי הנדסי ששימש לשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב בליידא שבדרום לבנון.
בצה"ל הבהירו: "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור ברחבי לבנון, תוך כדי סיכון אזרחי לבנון ושימושם כמגן אנושי.
"פעולותיו של המחבל וניסיונות השיקום של תשתיות צבאיות בדרום לבנון מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".
