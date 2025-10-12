כיכר השבת
מעקב אחרי הרכב, שיגור ופיצוץ

צפו בתיעוד: כך חיסל צה"ל מחבל חיזבאללה שעסק בשיקום תשתיות

צה"ל חיסל מחבל מחיזבאללה שעסק בניסיונות שיקום של תשתיות צבאיות של הארגון בדרום לבנון | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד מרגע החיסול (צילום: דובר צה"ל)

תקף וחיסל אתמול (מוצאי שבת), במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, מחבל בארגון הטרור , אשר עסק בניסיונות שיקום של תשתיות צבאיות של הארגון בדרום .

בנוסף, צה״ל תקף כלי הנדסי ששימש לשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב בליידא שבדרום לבנון.

בצה"ל הבהירו: "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור ברחבי לבנון, תוך כדי סיכון אזרחי לבנון ושימושם כמגן אנושי.

"פעולותיו של המחבל וניסיונות השיקום של תשתיות צבאיות בדרום לבנון מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

